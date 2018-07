La nieta mayor de Serrat denuncia a un acosador en el Ave

La nieta mayor de Joan Manuel Serrat, Luna Serrat, ha hecho pública una situación de acoso que vivió en un viaje de Ave. La periodista, de 21 años, aseguró que "un señor americano" que también se había subido al convoy "nada más verme me chequea de arriba a abajo y se ríe".

En una narración que publicó en los Stories de Instagram, aseguró que el hombre llevaba una cantimplora con alcohol. Entonces, se puso a ver la película 50 sombras de Grey y la pidió que la viera con él. "En cada escena de sexo, se ríe, me mira, me siento intimidada y a él le gusta", asegura.

Debido a lo desagradable de la situación, el revisor le permitió cambiarse de sitio. La angustia que vivía la llevó incluso a llorar. "Fue la peor hora que recuerdo. Ni siquiera me rozó y nunca me había sentido tan desnuda", confesó.

"Siento la necesidad de contarlo. No me perdonaría que le pasase a mi hermana pequeña", dijo. "Gracias por escucharme. A veces, no hay mejor terapia", concluyó.