Oliva Sin Hache: "No soy una influencer de alfombra roja, sino de andar por casa"

Cuando era niña, ¿qué soñaba que sería al crecer?

Soñaba con ser cantante pero no fui bendecida con ese don.

Se reinventó como influencer tras superar la barrera de los 50, ¿cómo se le ocurrió?

En realidad no se me ocurrió nada, no fue algo pensado. Empecé a hacer vídeos y las cosas se fueron dando.

Pasó de ser anónima a que la reconozcan por la calle, ¿cómo lo lleva?

¡Muy bien! Yo soy la hermana del medio y antes era conocida en el pueblo como "la hermana pequeña de Juan" o "la hermana mayor de Cristina". Ahora me llaman por mi nombre y es una sensación agradable.

¿Qué es ser influencer "de marca blanca", como se define?

En primer lugar no creo que yo sea influencer, pero en todo caso no soy de las que pisan alfombras rojas, viajan a países exóticos o muestran una vida maravillosa. Soy más de andar por casa; apañada, pero más económica.

¿Por eso le dice que no a muchas ofertas de publicidad que recibe?

Digo que no a muchas cosas porque intento ser coherente. Si no tengo claro algo, prefiero no hacerlo.

¿Qué adjetivos la definen?

No sé, eso prefiero que lo digan los demás.

¿Qué tres personajes gallegos vivos citaría como referentes?

La atleta paralímpica y médica Susana Rodríguez Gacio y dos creadoras digitales, Tamara García (grtamara) y Ana Domínguez Chouza (Nuska Chousa).

Fuera de Galicia, ¿hay algún lugar en el que se sienta como en casa?

No he viajado tanto como para poder responder a esta pregunta.

Su plan perfecto para desconectar...

Apagar el móvil.

Cuando salgo a cenar, a tomar un café... dejo el móvil en el bolso. No tengo la necesidad de fotografiar y subir a las redes todo lo que hago



¿Es de las que sufre bajón postvacacional o de las que retoma con alivio la rutina?.

A mí me gustan mucho las rutinas, sobre todo las rutinas de los demás. Me encanta cuando llega septiembre y la gente de mi alrededor vuelve a sus trabajos, a sus estudios y me dejan tranquilita con mis cosas. Ahora que lo pienso, creo que el adjetivo que me define puede ser "sociable", ¡ja, ja, ja!

Su reto pendiente...

Correr el maratón de Nueva York.

¿Qué la pierde en la mesa?

Me pierden unas buenas ostras.

¿Su especialidad cuando le toca cocinar?

Mi especialidad es hacer guisos con lo que haya en la nevera. Ahí no hay fallo, siempre salen ricos.

¿Alguna vez se ha sentido discriminada por ser mujer?

Trabajando de cara al público, en una venta importante, el cliente me dijo: "A ver, ¿hay por ahí algún hombre con el que pueda hablar?".

¿Qué serie ha logrado engancharla más?

Yo soy más de novelas que de series, ahora mismo estoy enganchadísima a 'La promesa'.

¿Cuáles son los defectos que soporta peor?

No puedo con la gente soberbia.

¿En qué piensa por las noches antes de dormir?

Depende, no tengo una rutina de pensar siempre lo mismo. Es más, a veces no pienso nada.

¿Hay alguna pregunta que no le haya hecho y le gustaría contestar?

Que si quiero ir a tomar unas cañas. ¡Venga, ya me has liado!