Unas Navidades duras para Susanna Griso

La periodista Susanna Griso se ha separado. Así lo afirma en exclusiva la revista Semana que, citando fuertes cercanas, desvela que la presentadora de Espejo público y el también periodista Carles Torras han decidido terminar con su matrimonio después de 23 años de feliz unión y tres hijos en común.

Y, como ha confesado la catalana a la revista Hola, no es una separación como tal sino un "paréntesis en la pareja y el tiempo dirá qué pasa".

Una sorprendente ruptura que la ya expareja ha tomado de mutuo acuerdo y con mucho dolor. No obstante, y después de media vida juntos -literalmente- Susanna y Carles se profesan un cariño y un respeto mutuo que su separación no ha cambiado.

Pese a que la presentadora se muestra muy discreta con el fin de su matrimonio, la revista Semana también asegura que no hay marcha atrás y ni Susanna ni Carles se plantean, por lo menos por el momento, retomar una relación sentimental que la pareja -una de las más estables del panorama mediático de nuestro país- ha decidido terminar por el desgaste que han supuesto sus 23 años de matrimonio.

Susanna ha sido la que se ha quedado con sus tres hijos, Jan, de 17 años, Mireia, de 14, y Dorcette, de 7, en el domicilio conyugal. La pequeña, a la que la periodista adoptó en el año 2018 después de años de lucha, es la que peor lleva la separación de sus papás, y la catalana está completamente volcada con ella.

Ahora, la presentadora se encuentra disfrutando de unas vacaciones en su casa de Barcelona, y, pese a su ruptura, pasará la Navidad en compañía de Carles y de sus tres hijos, cogiendo fuerzas para un 2021 que, a buen seguro, tiene la clave acerca de su relación sentimental con el que, sin duda, es el gran amor de su vida.

Susanna y Carles han sido compañeros de vida durante dos décadas y han demostrado que forman un gran equipo tanto dentro como fuera del ámbito laboral.

Contrajeron matrimonio en el año 1997 y han estado juntos en los momentos difíciles pero también en los más felices, como la llegada de la niña de origen africano que adoptaron en 2018 en Costa de Marfil. La popular presentadora se mostró muy emocionada al contar que iba a ser madre de nuevo, después de estar ocho años de trámites para poder tener a Dorcette en la familia. "Van pasando los meses, los años y dices, por Dios... Es desesperante", contó en Espejo Público hablando de las dificultades que tuvo para adoptar a su hija. "Yo intenté hacer una adopción nacional y me dijeron que ni me lo planteara teniendo hijos biológicos. De ahí que me fuera a una adopción internacional, explicó en su programa".

La llegada de la pequeña fue una gran noticia y se convirtió en una alegría para Susanna tras haber vivido uno de sus años más "complicados y dolorosos", marcado por la muerte de su madre, Montserrat Raventós, que falleció a los 94 años. "Buen viaje, mamá", fue el emotivo mensaje con el que Griso se despidió de su madre junto a una entrañable foto familiar que publicó en sus redes sociales. En aquel momento contó con el apoyo incondicional de su marido y sus hijos, que han sido siempre un pilar fundamental para ella. También lo fueron en junio de 2019, tras el repentino fallecimiento de su hermana.