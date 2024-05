'Naked Attraction', un programa de desnudos que nos devuelve al 'destape' y la censura

Si usted es un nostalgico de épocas pasadas que no ha vivido pero sí ha idealizado, está de suerte. Porque vuelve el destape con el nuevo programa de la plataforma HBO Max Naked Attraction. No exactamente el destape de los 70 y 80, claro, porque en lo que se refiere carne y pellejo está ya todo visto y nada sorprende.

No es que sea nuevo el formato de este espacio presentado por Marta Flich, que registra uno de los mejores datos de audiencia de la plataforma, puesto que el canal de televisión británico Channel 4 lo lleva emitiendo ocho años. Se trata de un concurso de dating en el que los candidatos y las candidatas es esconden tras una cabina que se va levantando y mostrando cada vez más partes de su cuerpo completamente desnudo. Una persona del sexo opuesto debe escoger a su pretendiente favorito, entre que comenta con la presentadora las singualaridades de los cuerpos que se van descubriendo, con lo que los vestidos también ponen su parte de chicha.

#URGENTE ⭕️⭕️ Este vídeo muestra la depravación moral y humana



🎥📺 Este programa que se emite desde hoy en #España ‘Naked Attraction’ que va de “desnudos” es una vergüenza



⭕️⚠️ Es intolerable que se “normalice” la pornografía.



⛔️⚠️🚫Exigimos que lo retiren @StreamMaxES pic.twitter.com/1fgKdJlJwr — Instituto de Politica Social (@IPS_Esp) May 22, 2024

Lo que no es en absoluto nuevo es la moralina y la crítica censora. En una sociedad en la que hay un serio problema con temprano acceso de los menores a la pornografía, aún hay quien le preocupa que los menores mayores de 12 años puedan corromper su inocencia y traumatizarse al pasar por delante de su ojos los genitales de una persona adulta que, la mayor parte del tiempo está en actitud de reconocimiento médico, aunque en determinados tramos del programa puedan contornearse y dar alguna señal de vida.

En esta ocasión ha sido el Instituto de Política Social (IPS), una asociación católica, preocupada por la unidad de España y defensora de lo que llaman "valores humanos". Esta entidad ha pedido la "retirada inmediata" del programa, puesto que, según asegura, el contenido es pornográfico y no está sometido al control parental por edad de la plataforma, algo que no es cierto, puesto que puede limitarse el acceso para cuentas asociadas a menores de 12 años. Si bien, otras plataformas, como Movistar Plus+ censuran su acceso para menores de 16.

"Este vídeo muestra la depravación moral y humana. Este programa que se emite desde hoy en España, Naked Attraction, que va de desnudos, es una vergüenza. Es intolerable que se normalice la pornografía y exigimos que lo retiren de Max", comentan en una analogía del desnudo a la pornografía.

Uno de los argumentos que esgrime el IPS es que el programa "deja a la mujer como mero objeto de elección atentando así contra la integridad de las mujeres y su dignidad". No obstante, no han manifestado ninguna queja sobre los desnudos masculinos.