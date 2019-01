Nagore Robles se encara con unos taxistas: "A mí no me insulte, ¿vale?"

Nagore Robles ha compartido en redes sociales un desagradable episodio ocurrido esta semana en el marco de la huelga de taxistas en Madrid.

Nagore Robles se encara a un taxista que estaba agrediendo verbalmente a una mujer pic.twitter.com/54uWhsfdFW — Fenon! (@FenonTV) January 29, 2019

Según explicó ella misma en Instagram, un grupo de taxistas insultó a una mujer que les había pedido que dejaran de agredir a un "cabify". "Así que por supuesto me metí a defenderla", apuntó la colaboradora televisiva, que decidió grabar la escena con el móvil para sentirse "más segura" ya que, según aseguró, "el policía no nos protegió a las personas que estabamos siendo agredidas".

Durante el enfrentamiento con los taxistas, la pareja de Sandra Barneda pide a los manifestantes que dejen de atacarla verbalmente. "A mí no me insulte, ¿vale? Ni tonta, ni imbécil, ni idiota, ni nada, no haga eso que hay muchos taxistas en esta vida que tienen mucha mas educación", declaró la exconcursante de Gran Hermano.

Más tarde, la tertuliana colgó otro vídeo en el que explicaba lo ocurrido con más calma. "No me suelo meter en este tipo de historias pero es que un taxista estaba insultando a una mujer y solo le he dicho que no gritara y que no fuera agresivo, entonces me ha gritado a mí. Ha sido totalmente descortés, maleducado, agresivo...", explicó.

"Es una pena que tengan que luchar y revindicar de esta manera y que otros taxistas se estén llevando la fama por este tipo de personas", reflexionó Robles tras el suceso.