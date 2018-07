Nadia de Santiago: "Soy del 90, he tenido comportamientos machistas..."

Su personaje en Las chicas del cable es Marga, una joven que pasa de vivir en un pequeño pueblo con sus abuelos a meterse en muchos líos en la ciudad, ¿cómo es la evolución del personaje?

Al principio es la más rural y cómica de las cuatro chicas. Nosotras crecemos con el personaje, en esta próxima temporada las otras le ayudarán mucho. Llegó muy niña, muy ingenua, y ahora es mujer.

Ella es temerosa pero delicada, ¿cómo influye en su inocencia? ¿de dónde nace su fidelidad?

Es inexperiencia, todo lo que le ocurre es nuevo para ella. Entonces se ve desbordada, son situaciones y relaciones personales que no sabe cómo gestionarlas. La ingenuidad le da una pureza muy bonita, es un personaje muy honesto sin maldad. Creo que la fidelidad le viene intrínseca a su personalidad, en parte porque es muy agradecida con sus compañeras. Ella es la que escucha y a la que todas acuden para un consejo, un tipo de persona con el que se puede hablar.

¿Cuánto hay de Marga en usted?

Todos los personajes que creas los haces a raíz de uno mismo. Soy partidaria de mostrar mi parte más ingenua, más agobiada, generosa. Quizá también soy así, me gusta escuchar, no me aturdo tanto ante las cosas porque ella se ve sola en una ciudad enorme y va a trabajar en los años 20, fuera de su zona de confort.

¿Por qué es tan importante el amor en Las chicas del cable?

Bueno es que el amor es algo que a todos nos preocupa. El amor hacia uno mismo, el amor hacia los demás, muchas cosas en la vida se mueven por amor pero son las relaciones lo que verdaderamente marca. Las relaciones de amistad, amor y familiares nos dificultan o nos dan un vuelco al corazón día a día. Son temas que, bajo el contexto de los años 20 y 30 en la tercera temporada, siguen pasando y pasarán porque es el comportamiento humano. Al final lo humano es lo que engancha, cómo nos desenvolvemos en determinadas situaciones, cómo funciona la amistad, siempre llama mucho la atención.

Su serie se ha abanderado como una de las más feministas en España, ¿qué mensajes considera más importantes?

El mensaje más claro es que hay que tomar conciencia con lo que pasaba y pasa. En los años 30 ocurrían cosas que hoy en día todavía están de actualidad después de casi un siglo. En la serie hablamos de violencia de género, desigualdad en el trabajo, la incapacidad de la mujer frente al hombre en todos los niveles. ¿Por qué ocurren todavía tras tanto tiempo? Me ha parecido increíble reflexionar sobre esto, tramas de otra época y que ponga el telediario y sigan pasando. Positivamente, creo que tenemos más claro de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, vamos luchando por mejorar la situación de la mujer. Me parece delirante cómo hemos llegado hasta este punto, que alguien se crea más o menos, me cuesta comprenderlo pero es una realidad. Queremos demostrar que todos somos iguales. El resumen es: "Nosotras también".

¿Qué cree que es lo mejor de aquellos años en comparación a la actualidad?

En aquellos años pasaron cosas muy importantes. La instalación de las empresas de telefonía, la incorporación de la mujer al trabajo. En Estados Unidos fueron los felices años 20, pero es que en el contexto era un resurgir. De repente, llegó la independencia femenina.

¿Qué puede adelantar de la nueva temporada?

Puedo decir que va a ser una temporada potente, los personajes evolucionan mucho y con muchas reivindicaciones. Mi personaje, Marga, se va a ver en una encrucijada muy grande.

¿Cómo está llevando el éxito internacional de Las chicas del cable?

Estamos muy agradecidas, afortunadas, todos los adjetivos buenos. A seguir haciéndolo con amor. En plataformas como Netflix hay un escaparate internacional, antes tenías que irte afuera pero ahora han abierto fronteras y nos hemos hermanado. Es muy positivo. No hemos salido de casa y en México la serie es un fenómeno.

¿Cómo ha vivido este 8-M?

Lo he vivido con más conciencia y consciencia, mucha felicidad. Es importante saber cómo funcionan las cosas, es el camino a seguir siempre con respeto y buenos propósitos, no es una guerra. Es algo complicado de transmitir, hay que buscar las palabras, no demostrar ni más ni menos, la igualdad. Soy del 90 y me he visto teniendo comportamientos machistas y te digo que en mi casa no he podido verlos porque no había una figura paterna. Primero concienciarnos y luego que los hombres se reeduquen; es un proceso mutuo.

¿Qué series recomendaría para este verano?

American Crime Story: Versace y Wild Wild Country. Lo primero que quiero ver es el documental que hizo Netflix sobre Camarón.