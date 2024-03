Nacho Vidal desvela las secuelas de una enfermedad venérea

Pocas personas identificarían a Ignacio Jordà, pero prácticamente ninguna dejaría de hacerlo si se emplea su nombre artístico: Nacho Vidal. El exactor, director y productor de cine pornográfico protagonizó más de 700 películas y dirigió otras 140 entre 1997 y 2019. Esos centenares de títulos supusieron centenares de situaciones de riesgo para su salud, a pesar de los exhaustivos controles sanitarios a los que se someten los intérpretes de cine X. Y Nacho Vidal ha reconocido que "he contraído todas las enfermedades de transmisión sexual (ETS), menos el VIH. Una de ellas me ha quedado crónica para toda la vida y me está creando problemas". Es el síndrome de Reiter, "una artritis reactiva para la que tomo un tratamiento biológico".

El exactor ha explicado que tardaron varios meses en detectarle la enfermedad "porque es muy rara" y que, cuando lo hicieron, "llevaba tres meses en la cama, sin poder caminar y con mucha fiebre. Es como la gota, pero multiplicada por dos millones". Concienciado con la situación, Nacho Vidal intentó cambiar las reglas del porno y en un momento dado "empecé a producir películas con preservativo, pero mis ventas cayeron".

¿En qué consiste? El síndrome de Reiter, también conocido como artritis reactiva, es una dolencia autoinmune que desencadena una tríada característica de síntomas: artritis, uretritis no gonocócica y conjuntivitis. La Clínica Universidad de Navarra explica que el síndrome fue descrito por el médico alemán Hans Reiter en 1916, que ya detalló que afecta principalmente a aquellas personas genéticamente predispuestas, portadores del antígeno HLA-B27.

El síndrome de Reiter se desencadena tras una infección del tracto gastrointestinal o urogenital. No se contagia de persona a persona, sino que surge como una respuesta exagerada del sistema inmune a dichas infecciones.

Sus síntomas suelen manifestarse de manera escalonada, comenzando generalmente con la uretritis o la conjuntivitis y, posteriormente con la aparición de la artritis. La inflamación de las articulaciones afecta predominantemente a las piernas y puede variar en severidad, siendo capaz de perdurar durante meses o incluso años, y en algunos casos puede conducir a daño articular permanente. La conjuntivitis se manifiesta a través de picazón y sensación de cuerpo extraño en los ojos, mientras que la uretritis se evidencia por molestias durante la micción y secreción uretral. También pueden presentarse afecciones cutáneas y en las mucosas y comprometer a órganos internos, como el corazón o los pulmones.