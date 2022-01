Nacho Palau rompe su silencio: "Miguel Bosé imponía su criterio; su carácter era tremendo"

El escultor Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé, ofrece por primera vez una entrevista a prensa para la revista Diez Minutos, rompiendo así su postura de silencio que lo caracterizaba. Aunque la madre de Palau sí era una habitual de los platós televisivos, el escultor había preferido un perfil bajo y discreto. En esta entrevista, confirma sus intenciones de llegar hasta la última instancia judicial existente para lograr que sus cuatro hijos crezcan juntos.

Palau expone que uno de los principales motivos de la ruptura sentimental es la creciente obsesión de Miguel Bosé por la seguridad, en especial la de los niños. "Al principio no me importaba, pero luego me costaba más porque esa obsesión fue haciéndose más grande. Miguel imponía su criterio siempre, y cada vez lo hacía más", expone.

El artista abandonó su carrera para entregarse al cuidado de los pequeños desde el principio. Remarca la mudanza a Panamá por motivos laborales de Bosé como el segundo punto de inflexión.

En el país caribeño, Palau firmó "sin asesoramiento" un convenio regulador de su nueva vida y paternidad. Esto y cambios en el trabajo "agriaron el carácter" de Bosé, complicando la convivencia.

"Su comportamiento, su carácter y forma de ser, todo era tremendo", explica Palau, que compara su rutina con un calvario y una "historia de terror".

Palau vive tras su separación en una batalla legal por la custodia de los hijos, pues Bosé aboga por la repartición y ruptura de vínculos afectivos entre los menores.