Juan Muñoz carga contra José Mota: "Le cambió el dinero y la fama"

El humorista Juan Muñoz ha estallado contra José Mota, con quien formó el dúo Cruz y Raya durante más de 20 años. El cómico advierte: "No puedo aguantar más, ya es hora de decir la verdad sobre ese señor que es Mota. Es muy prepotente y mala persona, le cambió el dinero y la fama".

En una entrevista a la revista Semana, carga con dureza contra su excompañero. "Ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes. Es la gota que colma el vaso. Han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años", asegura en la citada publicación.

Y prosigue en el mismo tono de crítica. "Nunca fue mi amigo, es muy duro reconocerlo, porque es el padrino de mi hijo, pero jamás se ha preocupado de su ahijado. Creo que no le ha visto desde que hizo la Primera Comunión. José es muy prepotente. Yo he sido siempre el mismo, pero a él le cambió el dinero y la fama. No tiene ni la mitad de dignidad que yo. Hay personas que somos vocacionales y otros que van a por el dinero", sostiene Muñoz, sin ocultar la rabia que siente hacia Mota.