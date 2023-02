El mundo de la cultura despide a Carlos Saura con tambores de Calanda

El mundo de la cultura y la política ha despedido este lunes a Carlos Saura en la capilla ardiente, que se ha instalado en la Academia de Cine (Madrid), para elogiar la figura de un director de cine que "modernizó el cine español y lo internacionalizó", como ha asegurado el ex director de la Academia, Mariano Barroso.

"Hay una línea entre Buñuel, Saura y Almodóvar. Era un hombre libre y un gran artista. Siempre recuerdo que decía que le gustaba insistir en sus errores porque en ellos estaba su verdadera personalidad", ha recordado.

Alrededor de las 12:20 ha dado comienzo el acto con los tambores de Calanda, municipio turolense del Bajo Aragón en el que nació Luis Buñuel y que Saura utilizó cuando rodó en esta localidad algunas escenas de su película Pippermint Frappé, con Geraldine Chaplin.

La jornada ha terminado a las 20.45 horas, cuando el féretro de Carlos Saura ha abandonado la sede la Academia entre aplausos de los familiares y allegados que estaban cerca del cuerpo del artista, fallecido el pasado viernes, 10 de febrero, a los 91 años.

A uno de los lados del féretro se ha colocado fotografía de Saura, uno de sus sombreros, una cámara hecha por él y unas gafas, además del Goya de Honor y una silla de director.

El primero en llegar al lugar ha sido Pedro Almodóvar, que ha salido de la academia de Cine en torno a las 12.30 horas, para "rendir homenaje" a un director de cine con una carrera "dilatadísima". "Fue un hombre que supo reinventarse, después de hacer un montón de películas, se inicia en los musicales, haciendo un tipo de musical que no se había hecho en ningún lugar", ha destacado.

ACUDE SÁNCHEZ ENTRE GRITOS DE 'QUE TE VOTE TXAPOTE'

Posteriormente, en torno a las 13.10 ha llegado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha abogado por reivindicar su obra y "engrandecer" su arte. "Si el cine y la cultura representan el alma de una sociedad, el realizador lo hace de nuestro país", ha destacado.

Igualmente, tras su salida, después de más de media hora en el interior de la Academia, mientras Sánchez comparecía ante los medios se han escuchado gritos de Sánchez, fuera de España y se ha repetido el cántico de que te vote Txapote.

"Si el cine y la cultura son el alma de una sociedad, Carlos Saura, ensanchó la nuestra. Gracias por tanto", ha escrito el presidente del Gobierno en el libro de condolencias.

Con Sánchez, también ha acudido el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que ha celebrado que se haya hecho "un reconocimiento y despedida por todo lo alto". "Su arte no nos abandonara", ha comentado.

"Muchos de los directores son parte de la escuela que él fundó y no se puede hablar del cine español sin hablar de el y afortunadamente nos ha dejado una escuela que está cosechando grandes triunfos y que nos deparan más en el futuro", ha señalado el ministro a los medios de comunicación.

Al lugar también ha acudido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha llegado sobre las 18.10 horas y ha estado cerca de 20 minutos. El líder 'popular' ha alabado a Saura y ha afirmado que "forma parte del patrimonio español". "El cine español hubiera tenido peor calidad sin él y conoceríamos menos el país", ha asegurado.

Por su parte, el director de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha asegurado que está "satisfecho" por el homenaje que han rendido y ha elogiado que Saura ha estado trabajando "hasta que literalmente las fuerzas le han faltado".

"Es el homenaje que se merecía, un homenaje excelso, emotivo y alegre por celebrar su carrera. El homenaje estaba preparado pero sabíamos que no podría recogerlo", ha señalado.

"SE FUE DE UNA MANERA MUY BONITA"

Su viuda, Eulalia Ramón, acompañada de los siete hijos del realizador, ha comparecido ante los medios a las 14.30 horas para agradecer las muestras de cariño que han llegado a la familia estos días y ha desvelado que el director "se fue de una manera lúcida y muy bonita".

"Se ha ido a lo grande. Queremos celebrar la vida que ha tenido y ha mostrado una lección de fortaleza, unidad y sentido del humor hasta el final", ha comentado a los medios de comunicación reunidos en la sede de la Academia de Cine (Madrid), donde se ha instalado la capilla ardiente.

Ya durante la tarde, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, se ha acercado a la capilla ardiente a las 16.00 horas y ha permanecido junto a la familia alrededor de 20 minutos para "acompañar en estas horas tan complicadas" y trasladar su "cariño" y "admiración" hacia Saura.

"Como aragonesa, siento todavía ese vacío con mayor profundidad . Perdemos a uno de los grandes maestros del siglo 20 y siglo 21", ha desvelado.

También por parte del Gobierno, la familia de Saura ha recibido a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que ha llegado casi a las 17.05 y a su salida ha reconocido su "conmoción" al enterarse de la noticia. "Es un artista completo que permitió verlo en diferentes facetas. Es un referente para muchas generaciones y ese tipo de figuras son un lujo para un país", ha indicado.

Previa a Batet, la directora general del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), Beatriz Navas, ha adelantado que desde Filmoteca Español están trabajando para realizarle un homenaje porque "es una figura de la cultura mundial".

"ERA UN GENIO"

Alrededor de las 14.00 horas, varios compañeros de la profesión y amigos han acudido para darle un último adiós, como India Martínez, quien se ha atrevido a cantar Al alba, de Luis Eduardo Aute, en la capilla ardiente, según han asegurado a los medios fuentes de la Academia. La cantante ha debutado como actriz a las órdenes de Saura en la obra Lorca por Saura.

"Ha sido una ocasión para cantarle y lo seguiré haciendo. He dado un fuerte abrazo a la familia y ha sido muy emotivo. Le tengo que dar las gracias por creer y contar conmigo", ha confesado.

También ha acudido el actor Imanol Arias, que ha elogiado a "uno de los cineastas más importantes del último siglo. "Era un creador todopoderoso y un artista multidisciplinar", ha indicado. Al lugar también ha asistido la artista Massiel que ha dicho que Saura era "un genio ".

JEANETTE, CRÍTICA CON LA ACADEMIA

Durante la tarde han acudido personalidades como Fernando Colomo, Javier Cámara, Daniel Guzmán, Enrique Cerezo o la cantante Jeanette, que a su salida de la capilla ardiente ha lamentado que la Academia de Cine no haya contado con ella para cantar el Porque te vas en la edición 37 de los Goya, celebrados el pasado sábado en Sevilla.

"Me robaron el puesto que me tocaba a mi. Fue una sorpresa no verme ahí. Era lógico que estuviese yo, seguramente yo hubiese sido la elección de Carlos Saura", ha asegurado la artista que, en el interior de la capilla ardiente ha cantado a capella la banda sonora de Cría cuervos. "Es la canción que más le gustaba. Ha sido muy emotivo", ha reconocido.

La cantante Jeanette dedica "Por qué te vas" a Carlos Saura en su capilla ardiente pic.twitter.com/6OFZ5KM18Q — Academia de Cine (@Academiadecine) February 13, 2023

Por su parte, Colomo ha confesado que Carlos Saura ha sido un "referente tremendo" y ha destacado su cine "riquísimo" y "muy variado". Igualmente se ha expresado el actor Javier Cámara, que ha asegurado que se seguirá "aprendiendo y disfrutando de su arte y sus ganas de vivir".

Por su parte, Daniel Guzmán ha destacado de Saura su "libertad" como cineasta y su buen hacer a la hora de "encontrar siempre una historia diferente a la anterior que había hecho" y ha lamentado que no se haya sido "tan consciente" de su importancia "hasta ahora".

"Te hace pensar que quizá debería haber llegado antes este momento (Goya de honor) pero creo que él sintió que se lo merecía y que lo había recibido yo. Saura era alguien único, que siempre hizo lo que quiso, exploró y no se quedó en una zona de confort. Es de los grandes nombres del cine español", ha afirmado.