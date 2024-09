Dos mujeres y un destino: Sophia Loren y Brigitte Bardot, diosas del cine

Solo ocho días separan el nacimiento, en el mismo año, de dos de los mayores iconos del cine mundial: la italiana Sophia Loren, que los cumplirá el próximo viernes día 20, y la francesa Brigitte Bardot, el 28. Ambas cumplirán noventa años.

Dos mujeres que se abrieron camino en el cine, que las sigue considerando dos iconos, gracias a su belleza sin igual, una rubia y otra morena, una angelical y la otra más visceral, una fugaz —la Bardot se retiró en 1973 y se consagró a la protección de los animales— y la otra continuó con una carrera fulgurante en Italia y Estados Unidos que le proporcionó dos Oscar y el ser elegida como "una de las mayores estrellas femeninas del Cine clásico de Hollywood" por el American Film Institue.

Sophia Loren tuvo una infancia mísera

Nada hacía presagiar en su infancia tamaño éxito. Nacida como Sofía Villani —Scicolone, el apellido de su padre no lo recibió hasta los 5 años y su hermana María, nunca—, un hombre al que la actriz vio tres veces en su vida —de niña, a los 17 años y en 1976, a la muerte de él—, y que nunca se casó con su madre, Romilda.

"Rezaba a Dios para que mi madre no viniese a buscarme al colegio: su belleza exagerada me hacía sentir vergüenza. Era demasiado rubia, demasiado alta y, sobre todo, no estaba casada. Yo en cambio era morena y delgadísima. Me llamaban palillo", recordó la actriz años después en su biografía.

La italiana ganó el Oscar por 'Dos mujeres'

La Loren va a cumplir 90 años en su mansión de Ginebra, después de una vida de novela, o más bien de cine, tras una infancia mísera propia del neorrealismo italiano, en el que triunfó en sus inicios, como en Dos mujeres, esa película de Vittorio De Sica con la que ganó el Oscar de Hollywood a mejor intérprete femenina.

Nada que ver con la otra sex symbol de su época, Brigitte Bardot, quien el día 28 de este mismo mes también cumplirá 90 años recluida en su casa de Saint Tropez, en la Costa Azul francesa, desde 1973, cuando se retiró del cine para siempre jamás.

Miro mis viejas fotos y pienso que esa chica tan mona no soy yo. Mi vida hoy es otra"

"Miro mis viejas fotos y pienso que esa chica tan mona no soy yo. Mi vida hoy es otra", asegura la francesa, que viste siempre de riguroso negro, siempre con pantalones y con el pelo recogido en un desaliñado moño.

Una imagen en las antípodas de aquella joven provocativa y guapísima, una Lolita, poseedora de una belleza con la que se convirtió automáticamente en un icono erótico tras la película Y dios creó a la mujer, dirigida por su pareja Roger Vadim, quien le había pronosticado: "Te voy a convertir en el sueño imposible de todos los hombres". Así fue hasta que ella, una chica bien de París, se hartó y se marcó un Greta Garbo. O casi.

Bardot cantó antes que Jane Birkin 'Je t'aime moi non plus'

Antes de su retiro, y de convertirse en una acérrima defensora de los animales, legó una carrera cinematográfica menos brillante que la de la Loren, pero no por ello exenta de películas bajo las órdenes de Jean-Luc Godard o Louis Malle. Además, no solo triunfó en el cine sino que grabó Je t'aime moi non plus', con Serge Gainsbourg, mucho antes de la famosa versión de Jane Birkin.

"No me importa nada mi cumpleaños", soltó BB al cumplir los ochenta. Nada hace presagiar que este sentimiento haya cambiado en la última década, en la única compañía de su gatos y su marido desde hace treinta años, el ultraderechista Bernard d'Ormale.

La escandalosa boda de Loren con Carlo Ponti

Sophia Loren, posiblemente, también celebre los 90, igual que hizo con los 80. "Lo festejaré como siempre: con mi familia". Nada extraño, ya que siempre dijo que su mayor orgullo son sus hijos: Edoardo y Carlo Ponti, fruto de su matrimonio con un productor casado, 22 años mayor que ella, y cuyo divorcio escandalizó al país. Un amor contra viento y marea.