Tres mujeres acusan al director Carlos Vermut de violencia sexual

Tres mujeres han asegurado haber sufrido "violencia sexual" por parte del cineasta español Carlos Vermut, ganador de la Concha de Oro de San Sebastián con Magical Girl (2014), según una investigación que publica este viernes El País. El director y guionista madrileño responde: "He practicado sexo duro siempre de manera consentida", según esa publicación.

Una estudiante de cine, una empleada de una de sus producciones y una trabajadora del sector cultural han denunciado unos hechos transcurridos entre mayo de 2014 y febrero de 2022, en los que el director supuestamente sacó ventaja de su reconocimiento y posición en el cine para tener relaciones sexuales violentas que ellas no consintieron.

Una de las mujeres describe que Vermut "la inmovilizó, la estranguló y la forzó a tener sexo, recuerda mostrar una oposición no solo verbal sino también física, y explica que trató de zafarse con patadas", indica el diario.

La segunda, aspirante a directora, describe cómo el cineasta se lanzó sobre ella para besarla y tocarle los pechos sin su consentimiento y cómo él le arrancó el sujetador.

La tercera, que trabajaba para él y a quien había prometido, según su versión, un empleo mejor, describe un episodio en el que fue encerrada en su casa después de recibir durante meses un "trato denigrante, tanto verbal como físico", y un nivel de violencia que no consintió en las relaciones sexuales que mantuvieron.

Ninguna de ellas denunció ante la policía lo ocurrido por miedo a perder su empleo o a no llegar a conseguir uno.

En declaraciones a El País el director ha asegurado "no haber sido consciente de haber ejercido violencia sexual contra ninguna mujer" y dice haber practicado "sexo duro siempre de manera consentida". "Otra cosa es que la persona en su casa después se sintiera mal y a lo mejor en el momento tuviese miedo a decirlo. Eso yo no lo puedo saber", ha añadido.

Vermut, de 43 años, estrenó su opera prima, Diamond Flash en 2011 y en 2014 ganó en San Sebastián la Concha de Oro y el premio a mejor dirección por Magical Girl. Su último trabajo, Mantícora, es un incómodo relato sobre un hombre pedófilo, atormentado por sus deseos.

Representantes del mundo de la cultura y la política arropan a las mujeres que acusan a Vermut

Las acusaciones de tres mujeres contra el director de cine Carlos Vermut por violencia sexual, según ha informado el diario El País, han desencadenado numerosas reacciones en las redes sociales por parte de representantes del mundo de la cultura y la política.

La actriz Vicky Luengo, que trabaja en la obra Prima Facie sobre violencia sexual, se ha sumado a las reacciones con un post en X en el que expresa todo su "apoyo a estas tres mujeres. Gracias por la valentía".

Un abrazo y todo mi apoyo a estas tres mujeres. Gracias por la valentía.



Gracias ⁦@gbelinchon⁩, Ana y Elena por el trabajo.



Tres mujeres acusan al director de cine Carlos Vermut de violencia sexual | Cultura | EL PAÍS https://t.co/pYJLrYoZwx — Vicky Luengo (@vickyluengo) January 26, 2024

La cineasta Carlota Pereda también ha dejado en la red social "un abrazo a esas tres mujeres y a todas aquellas que guardan silencio". "Ni una más", ha añadido en su perfil, al igual que la guionista y directora Laura Hojman. "No me digas que resulta que sus pelis SÍ que iban de él. Qué difícil ver la violencia contra las mujeres cuando te la ponen por delante vestida de modernidad", ha escrito Hojmann.

La productora María Zamora ha lanzado un mensaje de solidaridad a las mujeres que presuntamente han sido víctimas de la violencia sexual de Vermut. "Gracias @gbelinchón y equipo, y, sobre todo, gracias a las víctimas por alzar la voz, por ellas y por todas las demás. #SeAcabó", ha escrito Zamora.

Igualmente la actriz Celia de Molina ha publicado en X: "Y hay más y son más y muchos los que encubren o restan importancia a las víctimas. Ojalá esto sea solo el principio. A todas las que habéis sufrido violencia de este ser u otro, todo mi apoyo. Tanto si lo contáis, como si no. Sois víctimas y no hay más lecturas posibles. #SeAcabó".

También la escritora Lucía Etxebarria se ha posicionado en las redes a favor de las víctimas de la presunta violencia sexual ejercida por el director de Magical girl y ha aludido al caso de Army Hammer, acusado también de agresión sexual. "Hay un documental sobre el caso Army Hammer en el que una de las víctimas da un testimonio espeluznante sobre lo que es la persuasión coercitiva. Y esa es la razón por la que la víctima de una violación no denuncia", ha escrito Etxebarria.

Hay un documental sobre el caso Army Hammer en el que una de las víctimas da un testimonio espeluznante sobre lo que es la persuasión coercitiva. Y esa es la razón por la que la víctima de una violación no denuncia. Mañana escribiré un artículo sobre Carlos Vermut, explicando. — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) January 26, 2024

Reacciones políticas. La exministra de Igualdad, Irene Montero, fue de las primeras en expresar su apoyo a las víctimas tras hacerse públicas las denuncias en El País. "Respeto, cuidados y apoyo para las mujeres que rompen el silencio y dicen #SeAcabó. No estáis solas", ha escrito la dirigente de Podemos en su perfil de la red social X. Ha recordado, asimismo, a "todas las mujeres que si son víctimas de violencia sexual tienen derecho a psicólogas y abogadas especializadas aunque no pongan denuncia". Igualmente, la exsecretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', ha usado su perfil en X para hablar de las acusaciones. "Es fuerte como convivimos con absoluta normalidad con agresores sexuales. Todas sabemos de hombres que lo han sido o lo son en nuestros entornos laborales, familiares o afectivos. Cuando se señala, cabrea. Se pide un feminismo que no enfade a hombres. Pero nuestro tiempo es feminista, un tiempo de tirar abajo los muros de silencio con los que tantas mujeres han vivido antes", ha escrito en un post.

Respeto, cuidados y apoyo para las mujeres que rompen el silencio y dicen #SeAcabó. No estáis solas.



Y recordemos a todas las mujeres que si son víctimas de violencia sexual tienen derecho a psicólogas y abogadas especializadas aunque no pongan denunciahttps://t.co/RMxDPGRZer — Irene Montero (@IreneMontero) January 26, 2024

En otro mensaje y en alusión a las propias palabras de Vermut en El País, Rodríguez Pam ha precisado que "sexo duro y sexo consentido son necesariamente compatibles. Todo lo demás es agresión sexual".

La profesora de sociología y ahora concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Soledad Murillo, también es ha referido en un mensaje a esa frase del director de cine al entrecomillar una parte del texto: "He practicado sexo duro siempre".