La mujer de Santi Millán lo defiende: "Yo no soy víctima; hay muchos tipos de familia"

La mujer de Santi Millán, Rosa Olucha, ha salido en defensa del actor tras la difusión de un vídeo en las redes sociales en el que aparece manteniendo relaciones sexuales con una mujer. Directora de programas de televisión y formatos audiovisuales, ha publicado en las redes sociales un comunicado en el que subraya que es su marido quien "ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito" y señala que ella no es una "víctima".

"A todos los que me preguntáis 'cómo estás' o me decís cosas tipo 'lo siento, tienes todo mi apoyo', os comento: Bien. Yo estoy bien. Deberíais preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito", publicó en su cuenta de Instagram. Además, añadió: "No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya. Para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y de momento, ni tan mal".

Y concluye: "Me da pereza ver que a estas alturas el sexo consentido y privado siga causando escándalo. Sí, señores, ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja".