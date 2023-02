La mujer con la que Harry perdió la virginidad dice que fue "salvaje y duró 5 minutos"

A punto de cumplirse un mes de la publicación de En la sombra, las polémicas memorias del príncipe Harry, Sasha Walpole, la mujer con el que el duque de Sussex perdió la virginidad cuando él era menor de edad según confiesa en su lubro, ha salido a luz, concediendo dos entrevistas a medios británicos. Según explica a The Sun, el episodio ocurrió en julio del año 2001 en medio de la fiesta de cumpleaños de Sasha.

Walpole, explica que fue Harry quien inició el encuentro sexual, que acabaría siendo "espontáneo y chispeante" en un campo detrás del pub The Vine Tree en el pueblo de Norton, en Wiltshire. Cuando todos estaban dentro –y aunque se podía fumar en el interior– ambos salieron al campo que había en las inmediaciones y allí empezó todo. Fue "un apasionado jugueteo de cinco minutos", cuenta la mujer a The Sun. "Le di una palmada en el trasero, recuerdo su ropa interior", revela.

"No fue premeditado y no sabía que era virgen. Parecía saber lo que estaba haciendo. Fue rápido, salvaje y emocionante. Ambos estábamos borrachos. No habría sucedido si no lo estuviéramos", cuenta la mujer.

Mientras mantenían su encuentro sexual, los escoltas del hijo menor del rey Carlos III lo buscaban en un Ford Fiesta azul, pero ellos, por suerte, consiguieron pasar desapercibidos. Después, ambos volvieron al pub por separado, por sugerencia del príncipe Harry, según explica Sasha. "Pero mis amigos me vieron y se echaron a reír. Yo no tenía mi cinturón y se notaba que estaba un poco despeinada, de revolcarme en el prado", confiesa a The Sun.