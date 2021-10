La mujer de Gago lo encuentra en la cama con su mejor amiga

"Ella abrió la puerta y los encontró en su cama haciendo el amor. Lo peor de todo es que eran muy amigas entre ellas y las familias". De este modo confirmaba Cinthia Fernández, tertuliana de uno de los programas de prensa rosa más seguidos de Argentina, la escandalosa ruptura entre Fernando Gago y Gisela Dulko.

El exfutbolista de Real Madrid, Valencia o Boca Juniors habría sido pillado siendo infiel a su esposa, la extenista Gisela Dulko. Esta situación habría propiciado el fin de la relación tras diez años de matrimonio.

Según la versión de la tertuliana, Gago estaría manteniendo una aventura con una de las mejores amigas de su esposa, Verónica Laffite. Esta última también estaría engañando a su esposo.

El asunto todavía tiene más inquina, y es que los hijos de ambas parejas compartían colegio. Esto llevó a que Laffite fuera increpada a las puertas de la escuela por otras personas. Días después Dulko puso fin a la situación cambiando a los niños de colegio.

Ver más: Jesé Rodríguez sufre un supuesto intento de atropello por parte de su novia

El relato de Cinthia Fernández al respecto no tiene desperdicio: "Ella (por Dulko) esta destruida, la esta pasando muy mal. También confirmé de manera legal que ella abrió la puerta y los encontró en su cama haciendo el amor. Lo peor de todo es que eran muy amigas entre ellas y las familias. Si bien hace dos años que se conocieron iban juntos para todos lados: Gisela, Gago, esta mujer Verónica y Martín, el marido de ella, que hasta este momento no había aparecido en escena. Es abogado, me hablaron maravillas de él, que también está destruido"

RELACIÓN. Gago y Dulko se casaron hace diez años, apenas dos después de haberse conocido en Madrid, durante el habitual torneo de tenis que se juega en mayo en la Caja Mágica. Los medios argentinos también apuntan a que ella, en los primeros años de relación, le habría sido infiel a él.

Esta ruptura se produce poco después de que Gago haya sido destituido como entrenador de Aldosivi tras una racha de malos resultados.