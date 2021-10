Muere James Michael Tyler, el actor que interpretaba a Gunther en 'Friends'

James Michael Tyler, conocido por interpretar al camarero Gunther en la mítica serie Friends, falleció el pasado sábado a los 59 años en su casa de Los Ángeles.

Kevin Bright, uno de los productores de la exitosa serie, fue quien comunicó la noticia a través de Twitter.

James Michael Tyler Our Gunther passed away last night. He was an incredible person who spent his final days helping others. God bless you James, Gunther lives forever.