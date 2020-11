Muere el padre de Irene Rosales

El padre de Irene Rosales ha muerto apenas nueve meses después del fallecimiento de su madre, Mayte Vázquez. La mujer de Kiko Rivera afronta así un nuevo varapalo en este 2020 que está siendo especialmente complicado para el matrimonio, enfrentado con Isabel Pantoja. La andaluza ya había comentado durante su participación en GH VIP que su progenitor tenía un tumor cerebral. "Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros", explicaba entonces

Irene y Kiko acudieron al tanarorio muy abatidos. El DJ publicó en sus redes sociales una imagen de una rosa junto a un lazo negro, sin mencionar de forma explícita a su suegro. "¿Puedes terminar ya 2020?", se lamentaba en Instagram.