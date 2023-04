Muere Lasse Wellander, guitarrista de ABBA, a los 70 años

El guitarrista de la conocida banda de pop sueca ABBA, Lasse Wellander, murió el pasado viernes a los 70 años. El artista, que murió acompañado de sus seres queridos, padecía un cáncer.

"Lasse enfermó recientemente en lo que resultó ser un cáncer y falleció a primera hora el Viernes Santo, rodeado de sus seres queridos", indicó en un comunicado la familia del guitarrista que difundió a través de su perfil de Facebook.

"Fuiste un músico increíble y humilde como pocos, pero sobre todo fuiste un maravilloso esposo, padre, hermano, tío y abuelo. Amable, seguro, cariñoso y amoroso... y mucho más que no se puede describir con palabras",continuaba el post. "El centro de nuestras vidas, y es increíble que ahora tengamos que vivir sin ti. Te amamos y extrañamos mucho. Lena, Ludvig y Andréas".

El guitarrista sueco se unió a ABBA en 1974, dos años después de su fundación y participó en siete de los nueve álbumes que el grupo lanzó al mercado, así como en las giras.

Wellander colaboró en las bandas sonoras de las películas Mamma Mia! y Mamma Mia! Here We Go Again, así como en el disco que ABBA lanzó en noviembre de 2021, Voyage, con motivo de su regreso