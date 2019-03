Muere a los 81 años Galindo, colaborador de 'Crónicas Marcianas'

El colaborador de Crónicas Marcianas Martí Galindo falleció este domingo a los 81 años.

Sus compañeros en el mítico programa de Telecinco anunciaron la noticia a través de sus redes sociales.

Paz Padilla aseguró sentirse "muy triste" tras conocer la noticia. "Era una de las personas más grandes que he conocido, muy buen compañero, cariñoso,una persona como pocas hay. Hizo mi trabajo muy fácil, no te olvidaré, no te olvidaremos #cronicasmarcianas, todos te queríamos", escribió en Instagram la presentadora.

También el cómico Carlos Latre quiso dedicar unas palabras al actor. "Se nos fue mi querido Martí Galindo. El mítico Señor Galindo!!! . Siempre me trató con afecto y cariño. Compartimos buenos momentos de TV!!! Q suene la mejor música clásica (que adoraba...) para decirle adiós con la mejor de las sonrisas... :)".

Inclus medios como RTVE lamentaron su pasamiento y recordaron su paso por televisión.