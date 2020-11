Muere un exconcursante de MasterChef Junior a los 14 años

Ben Watkins, exconcursante de la versión estadounidense de MasterChef Junior, falleció este lunes en el Hospital de Niños Lurie de Chicago tras una dura lucha contra un cáncer. Tenía 14 años.

El niño, que participó en la sexta temporada del talent show emitida en 2018, fue diagnosticado hace unos meses de histiocitoma fibroso angiomatoide, una variante rara de cáncer que afecta a una de cada seis personas que lo padecen.

Además, en 2017 el joven fue víctima de un trágico suceso: la muerte de sus dos padres. Según informa Chicago Tribune, su padre mató a su madre y posteriormente se quitó la vida. Desde entonces, su tío asumió la custodia de Ben.

Gordon Ramsay, presentador de la versión estadounidense de MasterChef y de otros programas de éxito como Pesadilla en la cocina, lamentó la muerte de Ben en sus redes sociales, donde expresó sus condolencias a la familia del joven.

We lost a Master of the @MasterChefJrFOX kitchen today. Ben you were an incredibly talented home cook and even stronger young man. Your young life had so many tough turns but you always persevered. Sending all the love to Ben Watkins’ family with this terrible loss Gx pic.twitter.com/RX81hP7lbw