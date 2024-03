Muere Richard Serra, autor de la obra 'perdida' en el Reina Sofía

El escultor estadounidense Richard Serra (1938-2024) ha fallecido este martes en su domicilio de Nueva York a los 85 años a causa de una neumonía, según ha informado su abogado John Silberman al periódico The New York Times.

Serra es autor de la obra Equal-Parallel-Guernica-Bengasi, pieza de acero corten de 36 toneladas creada para la inauguración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid en 1986 que en 2006 este centro anunció que "se había perdido". Serra realizó de forma gratuita un duplicado que está expuesta al público en su colección permanente desde 2009, una historia llevada a la ficción por el escritor y periodista Juan Tallón en su novela Obra maestra (Anagrama, 2022).



Por su parte, el Museo Guggenheim de Bilbao ha lamentado la pérdida del artista, cuyas "obras monumentales remodelaron nuestras percepciones del espacio y la forma", tal y como ha indicado a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.



Serra, que creó esculturas utilizando enormes paredes de acero oxidado que transformaron museos y espacios públicos, era conocido por creaciones diseñadas no solo para ser observadas, sino para ser experimentadas. Entre sus creaciones, destaca su grupo escultórico de ocho elementos La materia del tiempo, que se encuentra en el Museo Guggenheim de Bilbao.

Conjunto escultórico 'La materia del tiempo', de Richard Serra, exhibida en el Museo Guggenheim de Bilbao. EUROPA PRESS

También cobra importancia la controvertida instalación Arco Inclinado, exhibida en la plaza federal de Manhattan de 1981 a 1989, momento en el que fue retirada como resultado de una demanda federal y no ha sido exhibida públicamente desde entonces. La placa medía 37 metros de largo y alrededor de cuatro metros de alto.

Adiós al poeta del acero

Serra nació en San Francisco el 2 de noviembre de 1938 de padres inmigrantes, -su padre era español y su madre ucraniana.- Su padre trabajaba en los astilleros de la ciudad y uno de sus primeros recuerdos de infancia fue la fascinación que le generó ver cómo las grúas movían las placas de acero de un lugar a otro.



Unas placas muy similares y de grandes dimensiones son las que usó a lo largo de su carrera para hacer gigantescas estructuras que se sostenían por sí mismas y se podían transitar.

Serra llegó a la escultura tras probar otras disciplinas artísticas como la pintura. Estudió en la Universidad de California, donde se graduó en Ciencias y en Literatura Inglesa en 1961 y en Arte por la Universidad de Yale en 1964.



Fue en Madrid, en el Museo del Prado, ante Las Meninas de Velázquez, cuando se dio cuenta de que no podía ser pintor. "Pensé que no había posibilidad de acercarme a eso. Cézanne no me había detenido, De Kooning y Pollock no me habían detenido, pero Velázquez parecía algo más importante con lo que lidiar", le dijo a un amigo.



En 1966, instalado en Nueva York, contactó con artistas de la New York School y conoció al influyente galerista Leo Catelli, quien le facilitó exponer en museos y galerías de la ciudad.



El Museo Guggenheim de Bilbao exhibió en 1999 una exposición monográfica de su obra, que es muy apreciada en España. Allí permanece expuesta de manera permanente La Serpiente, una escultura formada por tres chapas curvadas de acero, de 170 toneladas de peso.



Para ese mismo museo, entre 2004 y 2005, creó uno de los conjuntos escultóricos monumentales más importantes y novedosos: La materia del tiempo, siete piezas de gran tamaño con figuras elípticas y espirales onduladas en acero de hasta 4 metros de altura.



Otros espacios que acogen su monumental obra en España son el Macba en Barcelona, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo Helga de Alvear (Cáceres) y el Palacio Miramar de San Sebastián.

La pieza se encuentra desaparecida desde 2005, a pesar de estar formada por dos grandes bloques de acero verticales de 38 toneladas de peso. Se compró en 1987, fue expuesta en 1990 y después almacenada. En 2005 cuando la iban a incluir en su colección permanente no la encontraron.



El artista fue galardonado con la Orden de las Artes y las Letras de España en 2009, recibió el Príncipe de Asturias en 2010 y fue investido doctor 'honoris causa' por la Universidad Pública de Navarra (2009).