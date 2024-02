Muere la cantante Cat Janice, que compuso un tema viral para recaudar fondos para su hijo

La cantante norteamericana Cat Janice ha fallecido a los 31 años a causa de un cáncer terminal.

El caso de la joven dio la vuelta al mundo hace unas semanas, cuando publicó su última canción –Dance You Outta My Head–, dedicada a su hijo Loren, de siete años. La artista pidió a sus seguidores que incluyesen el tema en sus reels y publicaciones de Instagram y TikTok para recaudar fondos destinados a mantener a su hijo cuando ella no estuviese. La canción logró viralizarse y acumula millones de escuchas.

La artista fue diagnosticada en 2021 con sarcoma y se sometió a diversos tratamientos, pero su pronóstico empeoró a finales de 2023. El 28 de enero de 2024 publicó la canción dedicada a su hijo, que continúa sumando reproducciones tras su fallecimiento.

Desde su diagnóstico, Cat Janice compartió abiertamente en redes sociales la evolución de su enfermedad.

Este jueves su familia expresó en una última publicación el agradecimiento a todos sus seguidores: "Cat vio cómo su música llegaba a lugares que nunca esperó y descansa en la paz de saber que seguirá manteniendo a su hijo a través de su música. Esto no habría sido posible sin todos vosotros".