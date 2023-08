Muere en Barcelona el payaso y cómico estadounidense Jango Edwards

El payaso y cómico norteamericano afincado en Barcelona Jango Edwards, que renovó el lenguaje dentro del mundo de los clowns, ha fallecido a los 73 años, ha informado el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Collboni explica que en la noche del viernes "nos ha dejado Jango Edwards, un maestro de los payasos y un barcelonés de corazón".

"Estoy seguro de que continuará iluminando la vida de las almas que le acompañan. Descanse en paz", añade el alcalde de Barcelona en su mensaje.

Nacido en 1950 en Detroit (EE.UU.) como Stanley Ted Edwards, Jango Edwards se estableció en Europa a principios de los años 70, y residió en Reino Unido, Francia, Holanda y España, entre otros países.

Edwards fue el fundador de la corriente nouveau clown, un movimiento seguido actualmente por unos 5.000 payasos en todo el mundo, han señalado a EFE fuentes cercanas a la familia.

Considerado uno de los máximos referentes dentro de su disciplina artística, Edwards creó escuela y es considerado un maestro por grandes cómicos como Leo Bassi o Johnny Melville.

A principios del nuevo siglo se instaló en Barcelona, donde en 2004 dirigió un espectáculo de gran formato en el Fórum Universal de la Culturas.

En su última etapa en Barcelona creó, junto a Johnny Melville, el Nouveau Clown Institute (NCI), en el que imparten clases magistrales Leo Bassi, Pepa Plana, Nola Rae y Moshe Cohen, entre muchos otros.

Esta escuela de payasos fue la impulsora del festival Jango Edwards: the man, the myth, the legend en el teatro La Gleva en 2020, en el que el artista norteamericano estuvo acompañado sobre el escenario por Tortell Poltrona, Mario Gas o Andreu Buenafuente, entre otros.

Jango Edwards anunció en septiembre del pasado año que padecía un cáncer incurable, pero ha estado trabajando hasta el último momento, han indicado estas fuentes, que han señalado que hace un par de semanas terminó su libro The Clown Bible, en el que repasa su trayectoria y el movimiento del nouveau clown.