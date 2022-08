Muere la actriz Anne Heche tras una semana en coma

La actriz Anne Heche ha fallecido este viernes a los 53 años de edad en el centro de quemados Grossman, en el hospital West Hills de Los Ángeles, una semana después de sufrir un accidente de tráfico en el que quedó envuelta en las llamas de su vehículo.

La intérprete padecía daños cerebrales por una anoxia severa –falta casi total de oxígeno en la sangre o en tejidos corporales– y permanecía en coma debido al siniestro.

La familia admitió este viernes, en un comunicado, que la situación de la protagonista de Seis días y siete noches era crítica y que habría pocas posibilidades de salvar su vida. Asimismo, se donarán los órganos de la actriz que sean posibles, tal y como pidió ella misma.

El vehículo, un Mini Cooper azul, iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y estalló en llamas al chocar contra la vivienda, de manera que la actriz podría haber sufrido quemaduras, de acuerdo a las citadas fuentes que citan a personas con conocimiento del incidente.

El cuerpo de bomberos de Los Ángeles tardó más de una hora en acceder al vehículo y sofocar las llamas.

Heche, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, comenzó su carrera en la interpretación a las 12 años, en un café teatro para contribuir a la subsistencia familiar. A los 17 años se mudó a Nueva York y participó en la serie Another World, un papel con el que logró un Daytime Emmy Award en 1991.

Se consolidó en Hollywood con las películas Donnie Brasco (1997), Volcano (1997) y I Know What You Did Last Summer (1997).