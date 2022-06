Muere a los 83 años Sonny Barger, fundador de Los Ángeles del Infierno

El fundador del club de moteros Los Ángeles del Infierno, Ralph Sonny Barger, ha fallecido de cáncer a los 83 años, informaron este jueves en su página oficial de Facebook.

"Si estás leyendo el mensaje, sabrás que me he ido. Pedí que esta nota fuera publicada inmediatamente después de mi muerte", reza el texto firmado por el impulsor de este club, que es considerado una organización criminal para el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Sonny fue diagnósticado de cáncer de garganta en 1983 y de cáncer de próstata en 2010.

Su vida ha estado ligada a Los Ángeles del Infierno desde que pusiera los cimientos para arrancar la sección de Oakland (California) en 1957 y cuyas actividades delictivas pronto trascenderían las carreteras.

"He vivido una larga y buena vida llena de aventuras y he tenido el privilegio de formar parte de un club increíble", continúa la publicación.

En la década de los sesenta, Barger comenzaría a aparecer públicamente como representante de Los Ángeles del Infierno y saltó a la fama tras protagonizar el libro Hell's Angels: The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs (1967), escrito por el periodista Hunter S. Thompson.

El suceso que marcó por siempre su legado fue el concierto de los Rolling Stones en el aeródromo abandonado de Altamont (norte de California) el 6 de diciembre de 1969.

Los Ángeles del Infierno fueron contratados por la banda de rock para garantizar la seguridad de un espectáculo que se les fue de las manos cuando el público se impacientó por el retraso de la banda.

Los chicos de Barger golpearon con palos de billar a los asistentes e incluso noquearon al cantante del grupo Jeffeson Airplane, Marty Balin, que se encontraba en el evento.

Además, uno de los miembros del club llegó a apuñalar hasta la muerte a Meredith Hunter, una seguidora que empuñaba una pistola.

Después de esto, Barger tuvo otros problemas con la justicia tras ser culpado de asesinar a un traficante de drogas en 1972 y ser condenado por tráfico de estupefacientes y armas en 1973 y 1988, acarreando penas de cuatro años de cárcel por cada uno de los delitos.

Sonny relató todos estos sucesos en su autobiografía Hell's Angel: The Life and Times of Sonny Barger and the Hell's Angels Motorcycle Club, publicada en el año 2000.

Por otra parte, apareció en tres episodios la serie Sons of Anarchy (2010) interpretando el personaje de Lenny Janowitz.

Tras una vida de constantes escarceos con la ley, Barger se despidió mandando un mensaje a sus seguidores: "Mantened la cabeza alta, sed leales, seguid siendo libres y valorad siempre el honor".