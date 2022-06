Muere a los 18 años Tyler Sanders, actor de 'The walking dead'

El actor Taylor Sanders, especialmente conocido por su participación en la saga de The walking wead (Fear The Walking Dead), ha sido hallado muerto en su casa de Los Ángeles. El joven, de tan solo 18 años, habría fallecido el jueves, aunque la noticia no trascendió hasta este viernes.

"La muerte de Tyler está siendo investigada y él será recordado como un buen chico que venía de una buena familia", ha señalado a la prensa Pedro Tapia, su representante. Las autoridades han abierto una investigación y, según TMZ, cuando fue encontrado su cuerpo no presentaba signos aparentes de violencia.

Tras saltar a la fama a la temprana edad de 10 años por su participación, junto a Rob Lowe, en 9-1-1: Lone Stare, Sanders se hizo especialmente popular cuando, en 2017, encarnó el papel de Jake Otto en Fear The Walking Dead. Además, estuvo nominado al Emmy por Just Add Magic: Mystery City.