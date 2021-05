De la Morena: "Soy de izquierdas pero le voté a Ayuso"

El periodista deportivo José Ramón de la Morena reconoció que en las pasadas elecciones a la Asamblea de Madrid le votó a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, aunque se considera una persona "de izquierdas": "A mí sí me daba miedo votar a Ayuso, y soy de izquierdas, pero confieso que esta vez voté a Ayuso", afirmó el director de El transistor en una entrevista en El hormiguero.

"Yo pienso qué necesita mi país y de quién me fío. Y eso es lo que voto", añadió De la Morena, que criticó la clase política española: "Es la peor generación de políticos que nos ha ido a tocar en el peor momento".

La afirmación de De la Morena generó ciertas dudas en algunos usuarios de las redes sociales, que tiraron de ingenio con frases al estilo de "soy de Gondor pero apoyé a Sauron" o "otro vegano amante del churrasco".

RETIRADA. El presentador, que en marzo anunció su retirada cuando finalice la presente temporada, repasó con Pablo motos sus más de cuatro décadas en la radio. "Quiero volver a ser dueño de mi tiempo", destacó De la Morena.

"Me tocó un hada madrina que un día me dijo: ¿Tú qué quieres ser?. Yo quería ser periodista a cualquier precio, y me concedió el deseo, pero a cambio de darle todo. Y un día me di cuenta de que no tenía nada, porque aunque tenía muchas cosas materiales no disponía de mi tiempo", explicó.