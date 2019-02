Monumental cabreo de Monedero en 'Todo es mentira': "Lo que hacéis es una basura"

Juan Carlos Monedero ha protagonizado un tenso momento en Todo es mentira, el programa que habitualmente presenta Risto Mejide pero que los viernes conduce Marta Flich. El cofundador de Podemos entró en directo en el programa de Cuatro y, poco a poco, se fue molestando hasta llegar a calificar el espacio de "basura".

El político mostró su enfado cuando le preguntaron por la crisis de Podemos. "Igual que la política está llena de basura, los medios están llenos de basura. Creo que lo que estáis haciendo ahora mismo es una basura", le ha espetado a Flich.

"Esto es una mala digestión o no encajar bien la crítica, Monedero", le respondió la presentadora.

El origen de enfrentamiento fue que el profesor había sido invitado a entrar en directo con el programa para hablar sobre el libro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero le preguntaron por la situación interna del partido de Pablo Iglesias. "Hay que ser honesto. Yo no te tengo ningún problema en hablar de estos temas, aunque sería mejor que hablase gente que tiene responsabilidades en Podemos. Creo que demuestra una cierta perversión de la honestidad periodística cuando convocas a alguien para hablar de unas cosas y después se habla de otras", añadió Monedero.

"No hay perversión, esto es actualidad y ya está. No me vas a afear mi trabajo ni el de mis compañeros", respondió contundente Marta Flich.

Los ánimos ya estaban calentitos y un comentario del periodista Javier Negre terminó de poner la guinda al enfado de Monedero al afirmar que Pablo Iglesias "solo promociona a las chicas con las que sale". En ese momento Monedero estalló, acusó al programa de tolerar ataques a las mujeres y amenazó con abandonar la conexión en pleno directo: "Me voy, esto es una basura".