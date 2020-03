Mónica Naranjo: "Me puse como una burra"

La faceta de Mónica Naranjo alejada de la música ha cobrado relevancia en los últimos meses. Tras su gran éxito como presentadora de La Isla de las Tentaciones, ahora aborda temas sexuales en Mónica y el Sexo.

En este espacio, disponible en Prime de Amazon, Mónica Naranjo habla sobre diferentes cuestiones de carácter sexual y narra sus experiencias. El objetivo es romper los tabúes en torno a estos conceptos.

El último 'clip' de su programa que se ha hecho viral es sobre la viagra femenina. Mónica Naranjo asegura que le "puso como una burra", para después, a través de Twitter, afirmar que "menos mal que en la cama no hay control antidoping".

Menos mal que en la cama no hay control antidoping.... 😅 O, por lo menos, en @PrimeVideoES a mí no me lo hicieron... 🙊@monicayelsexoO @srmonoprod @MiguelPelagatos @AnaJoven pic.twitter.com/2zZJu5KdKz