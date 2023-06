Mónica López, de ‘Rapa’, contra Pablo Motos: "Ese señor blanquea el fascismo"

La actriz Mónica López, protagonista de la serie Rapa junto a Javier Cámara, ha cargado con una dureza inusitada contra Pablo Motos y su programa, El hormiguero.

López fue contundente a la hora de explicar los motivos por los que el pasado martes se negó a acompañar a su compañero al programa de Antena 3. "No se tiene que ir a El hormiguero", lanzó.

"Ese señor (Pablo Motos) blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable". Por este mismo motivo, a su juicio, "la gente de la cultura no podemos ir a El hormiguero". "He tenido grandes peleas con la productora... Claro, a El hormiguero y a ese señor (Pablo Motos) les importa un pimiento que vaya yo o no. Yo me negué a ir y no fui, pero el pobre Javier Cámara tuvo que ir", relató.

Y añadió: "Javier me dijo es que hay que ir, Mónica, en una sola sesión lo ven 3 millones de personas. Verá mucha gente la serie, pero yo le dije que da igual que no lo vean 3 millones más".