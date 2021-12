"De momento somos amigos"

La crónica rosa nunca deja de sorprender. Este martes la noticia no fue otra que la de un inesperado romance sorpresa que, literalmente, ha dejado boquiabierto al mundo del corazón: Bárbara Rey y Edmundo Arrocet están enamorados.

Un auténtico bombazo que la vedette y el humorista han confirmado en una fiesta de Navidad en el madrileño hotel Wellington, a la que llegaron juntos y en la que posaron de lo más felices, presumiendo de un incipiente noviazgo que se consolida a pasos agigantados y que, muy cómplices, decidieron confirmar antes de que termine el año.

Tras casi ser carne de comparecencia en el Senado, Bárbara Rey reapareció públicamente y lo hizo radiante y de la mano de Edmundo Arrocet, desvelando así su secreto mejor guardado: está enamorada del exnovio de María Teresa Campos.

La pareja lleva más de tres meses conociéndose sentimentalmente -después de coincidir en Secret Story, reality en el que participó Bigote y en el que Bárbara ejerció de defensora de su hija Sofía Cristo- y confirmaron su noviazgo a todos los asistentes a la fiesta, en la que presumieron de una química y una complicidad más que evidente que revela que lo suyo podría ir más en serio de lo que algunos piensan, aunque lo han mantenido en secreto hasta ahora.

Las cámaras captaron cómo la vedette y el ex de María Teresa Campos llegaban juntos al conocido hotel y, horas después, lo abandonaban.

Muy elegantes, Bárbara y Edmundo compartieron charla hasta el vehículo de la artista, en el que abandonaron juntos el lugar. Eso sí, después de llevar a su novio a casa, la artista decidió hacer una última parada en el casino para seguir disfrutando de la noche, esta vez en solitario.

La noche del anuncio compartieron mesa con personalidades de la aristocracia y diplomáticos.

Bárbara (71 años) y Edmundo (72) se divirtieron como dos enamorados hasta el punto de ella ganar un premio por sorteo y subir al escenario a recogerlo.

Bárbara Rey, muy relajada y tranquila en todo momento, lucía un vestido negro, muy elegante, con un vistoso abrigo de pelo natural y exuberantes joyas. Edmundo, por su parte y siendo todo un caballero, atendió a Bárbara en todo momento y lucía un elegante tres piezas en estampado tartán.

Tras el revuelo suscitado, Bárbara Rey se pronunció al respecto y niega que sean novios. "De momento somos buenos amigos. Dios dirá", señaló en ABC, dejando entrever que no se cierra a una historia de amor con Edmundo.

Respecto a si tuvieron algo en el pasado, Bárbara ha querido aclarar que "nunca tuve nada" más que una amistad.

Momentos antes, su hija, Sofía Cristo, también negaba que entre su madre y Bigote Arrocet existiera una relación sentimental.

"Desde luego, a mí no me lo ha comunicado mi madre y a mí me extraña porque nos lo contamos prácticamente todo. Solo son amigos", envió en un comunicado.

El hecho de que varias fuentes hayan desvelado la supuesta relación entre Bárbara Rey y Bigote Arrocet y que la vedette y su hija lo nieguen, también levanta las sospechas de que exista la posibilidad de que la pareja esté esperando a hacer alguna exclusiva en medios y protagonizar alguna portada de revista.