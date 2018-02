El misterioso mensaje del novio de Aitana de 'OT'

Pese a haber salido en televisión en contadas ocasiones, la fama de Aitana Ocaña tras su paso por Operación Triunfo ha salpicado a su novio, Vicente Rodríguez. Este siempre se ha mantenido al margen de los rumores que insinúan que entre la joven y el triunfito gallego Luis Cepeda hay algo más que una amistad. Sin embargo, en las últimas horas, Vicente ha mandado un extraño mensaje a través de las redes sociales que muchos seguidores han interpretado como una indirecta hacia el ourensano.

El novio de la segunda finalista del concurso de TVE publicó en su stories Instagram un pantallazo de la reproducción del tema The man, de Ed Sheeran, acompañada del emoticono de un corazón roto.

La publicación ha hecho saltar todas las alarmas de los fans de Aiteda —como denominan los seguidores a la hipotética relación de Aitana y Cepeda—. "No quiero odiarte, pero ojalá nunca hubieras ido a por él y hubieras esperado al menos dos semanas para dejarte llevar. Yo fue fiel", dice la letra de la canción, que continúa: "Él está esperando al momento idóneo para actuar, sabía que se había fijado en ti, no te conviene. No me odies porque escribo la verdad, nunca podría mentirte pero nunca quise perderte".

Tras compartir este tema, muchos fans han especulado sobre una posible ruptura entre Vicente y Aitana a causa de la aparición en sus vidas de Cepeda, quien confesó su amor por la catalana en pleno directo en la última gala de OT y también en las redes sociales.