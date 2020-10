La misteriosa operación de "agrandado de nariz" de Macarena Gómez

La actriz Macarena Gómez, conocida por su papel de Lola Trujillo en la serie La que se avecina, sorprendió a sus fans al publicar este viernes una imagen en su perfil de Instagram acompañada de un texto en el que asegura que se acaba de operar la nariz.

"Vale, tenía dudas pero lo he hecho, después de mucho tiempo meditándolo me he lanzado y me he agrandado la nariz", escribió Gómez bajo la imagen, en la que se puede ver un vendaje rodeando su órgano olfativo.

En una publicación anterior, Macarena Gómez presumía de look de la colección de H&M The vampire's wife, lo que podría significar que su supuesta operación forma parte una maniobra publicitaria.