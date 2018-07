Miriam, de 'OT', hará un cameo en 'Vis a Vis'

La cantante Miram Rodríguez, exconcursante de Operación Triunfo, está de enhorabuena. La vecina de Pontedeume participará en un capítulo de la cuarta temporada de Vis a Vis, serie de la que ha reconocido ser fan incondicional.

Tras logar poner la banda sonora a la tercera temporada con su single Hay algo en mí, Miriam vuelve a colaborar con la productora Globomedia y hará un cameo en la popular serie de prisiones.

Las felicitaciones no se han hecho esperar tras conocer la noticia. Su compañera en la academia televisiva Aitana Ocaña le ha dejado un cariñoso mensaje en las redes sociales.

Con fuerza, constancia, trabajo, pontencial, carisma etc etc etc todo lo que tiene ella y lo que consigue, como no iba a estar Miriam en #VisAVis Felicidades 💛 https://t.co/biDtgNLo9B