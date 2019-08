Miri Pérez Cabrera: "Trabajé contra la imagen de niñita de 'Masterchef' "

EL HASHTAG foodie llegó a Instagram para mostrar las imágenes de la comida más apetitosa. Miri Pérez Cabrera aprovechó ser finalista de la quinta edición de Masterchef para subirse a esta ola y aplicar sus conocimientos de alimentación saludable. La cocinera estableció entonces un estilo de vida completamente sano que plasma en su nuevo libro Las recetas de Miri: Más de 90 recetas para una vida healthy, con el que se convierte en un referente en este tipo de gastronomía.

Para su figura como cocinera, ¿qué ha supuesto publicar Las recetas de Miri?

Me reafirmo como cocinera. Esto es un antes y un después en mi carrera profesional. Antes yo era la niña de Masterchef que hacía recetas saludables y ya. Ahora me he convertido en un referente dentro de la cocina saludable, la gente me toma en serio y ve que tengo algo que decir. Han pasado años desde Masterchef y he estado trabajando para quitarme la imagen de niñita.

Su libro viene dividido como en tres tomos, ¿a qué se debe?

En una primera parte hablo de quién es Miri, cómo empezó en el mundo culinario y terminó en esto. Después hay una segunda parte en la que explico qué hago para cuidarme, qué como, mis ingreditentes favoritos, mis consejos, listas de la compra, menús diarios... Y la última son recetas saludables del todo. Estas a su vez se dividen en categorías: desayunos, snacks, veganas, postres...

Este estilo de vida que presenta, ¿cómo se puede llevar a diario?

Siempre digo que es necesario conectar cuerpo y mente. Si uno mismo se siente bien consigo mismo, estará bien con el mundo. Entonces mi estilo vida es no se centra en solo cuidarse. Busco que la gente haga pequeños cambios en la rutina: no tomar alimentos muy grasos, y dar lugar a lo integral y con fibra. Esto no es perder peso, es sentirse bien. Es verdad que cuando te sobran unos kilos con este estilo de vida, los pierdes (risas). No se trata de estar más o menos delgado, sino saludable.

Este movimiento healthy y foodie, ¿es una moda pasajera o se están cambiando los hábitos alimenticios?

Cada vez somos más conscientes de que somos lo que comemos. Lo defenderé siempre, es parte de mi lema. Gracias a este movimiento, que es cierto que está de moda, la gente ha ido dándose cuenta de sus beneficios. Cada vez somos más los que llevamos este estilo de vida, esta rutina personal.

El libro tiene más de noventa recetas, ¿de dónde saca la imaginación?

El libro está plagado de recetas. También digo que el objetivo no es que la gente aprenda a cocinar, las recetas de Miri no son ni complicadas ni llevan ingredientes extraños. Todo lo puedes encontrar en un supermercado. Se relaciona comida saludable con pollo a la plancha y ensalada, ¡va más allá! La gente está muy desinformada. Explico cómo funciona la comida en nuestro cuerpo y metaboslimo. Tengo mucha creatividad y cada día hago recetas diferentes para mi cuenta de Instagram. Siempre se me ocurren cosas, no pienso en la receta y voy a comprar cosas. Estoy en mi casa y con lo que tengo, voy creando. Lo difícil no ha sido imaginar, sino escoger.

Y a estas recetas, ¿cuáles son los hashtags que las definen?

Pues son #MiriRecipes, #Saludable, #Rico y #Fácil, por supuesto.

Además de libro, tiene casi 300.000 seguidores en Instagram, ¿cómo congenia ambas facetas?

En realidad, es solo una faceta, se han compaginado solas. Lo gestiono bien porque se trata de otra manera para compartir mi estilo de vida. Más que un trabajo, esto es mi día a día. Me sale natural hacer cosas para mis seguidores.

Ahora además da un giro en su carrera hacia la interpretación, ¿de dónde nace esa inquietud?

Estoy estudiando para ser actriz. Esto viene de hace tiempo, lo que pasa es que nunca me había atrevido a dar el paso. Surgió un poco a raíz de Masterchef, me vieron determinadas personas del mundo del audiovisual. En el momento en el que salga en una serie o película, es cierto que voy a estar en el punto de mira. Es obvio, la gente dirá 'pero está niña no cocinaba, ¿qué hace actuando?'. Me estoy formando para que cuando aparezca en algo, digan 'oye, esta niña cocinaba pero mira que bien lo hace'. Si hay un trabajo detrás, no podrán decir mucho.