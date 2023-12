Miguel Encinas, "destrozado" tras la ruptura con Chenoa

El mes de noviembre marcó el fin del corto matrimonio entre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas. El enlace, que se produjo en verano de 2022, llegó a su fin, pero el urólogo guarda todavía esperanzas con respecto a una reconciliación.

Lorena Vázquez, de Y ahora Sonsoles, ha dialogado con el entorno de Miguel Encinas, que le ha asegurado que está pasando por muy mal momento y que su objetivo es recuperar la relación.

"Ha hecho varios intentos, pero ella no parece estar muy receptiva", aseguró Vázquez. Al parecer, el médico y la artista dejaron la puerta abierta a retomar su vínculo, pero esto no se ha producido. Por ello, Encinas "está destrozado".

En cuanto al motivo de la separación, desde el programa señalan que se debe a la dificultad "de cuadrar sus agendas".

Recientemente, la cantante reconocía en un pódcast de Europa FM que "me lo curré un montón, te lo digo en serio". Aunque terminaba indicando que "me acabo de acordar de mi boda y me ha dado la risa".

La invitada al programa y actriz Claudia Traisac también le preguntó a Chenoa si seguía casada. "No, me salió fatal", contestaba.