Miguel Bosé la lía en Twitter al defender las pseudociencias

La nueva preocupación de Miguel Bosé, Venezuela al margen, son las pseudociencias. El artista publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se mostró muy crítico con Pedro Sánchez por la reciente campaña del Gobierno contra las terapias alternativas a la medicina.

En el tuit, Bosé acusa al presidente de "venderse al lobby farmacéutico".

Pedro Sánchez, porqué no propones ley para cerrar bares de tapas? Es que dañan mucho a grandes restaurantes! No sólo te has vendido al Independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?



Mirad este video https://t.co/lbUyzUkt1U