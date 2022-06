Mick Jagger y la foto 'prohibida'

EL LÍDER de la banda The Rolling Stones, Mick Jagger, publicó durante su estancia en Madrid una foto delante de la obra Guernica de Picasso, en el Museo Reina Sofía, algo que no está permitido por la pinacoteca debido a una cuestión de "calidad de la visita".

Jagger ha acompañado esta fotografía de otras imágenes en redes sociales bajo la frase "disfrutando mucho de lo que ofrece Madrid, desde ángeles caídos al flamenco". En una de esas instantáneas, el líder de la banda, que actúa este miércoles en el Wanda Metropolitano, posa frente al cuadro de Picasso, con una gorra en la mano.

Jagger hizo esta foto durante una visita privada, puesto que los martes es el día de cierre para el público. Desde el Reina Sofía han explicado que los motivos para no permitir fotos delante del cuadro es el de "la calidad de la visita" y no otros relacionados, por ejemplo, con los derechos de imagen.

Esta situación ha provocado las quejas de algunos usuarios, que han asegurado que desde el museo no se permite sacar imágenes de la obra a los visitantes. De hecho, esta no es la primera vez que ocurre con un visitante famoso, puesto que en 2016 el actor Pierce Brosnan también se vio envuelto en una polémica por una foto subida por el propio museo.

Jagger y la mítica banda de rock llegaron el pasado 26 de mayo a la capital de España para arrancar anoche en el Wanda Metropolitano la que podría ser la última gira de su historia.

Enjoying lots of what Madrid has to offer, from fallen angels to Flamenco! pic.twitter.com/43MBFkic54