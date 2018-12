Michael Robinson anuncia que padece cáncer en estado avanzado

El comentarista deportivo Michael Robinson ha anunciado este lunes que padece un melanoma con metástasis en estado muy avanzado. El exjugador de fútbol británico lo desveló en el programa La Ventana de la cadena Ser.

"Mi amigo, nuestro amigo Michael Robinson tiene cáncer", comenzó diciendo Carles Francino, que seguidamente le dio la palabra a Robinson.

El colaborador explicó cómo le diagnosticaron la enfermedad el pasado mes de octubre. "Tenía un bulto en la axila y cuando me lo sacaron me dieron unas noticias tremendas. 'Michael tienes cáncer, uno malo que no tiene cura'. De lo demás no me acuerdo haberlo escuchado bien, porque yo pensaba que era una pesadilla".

Robinson admitió que el día que le comunicaron el terrible diagnóstico "no sabía cómo reaccionar".



A pesar de las malas noticias, Robinson se mostró dispuesto a vencer la "Preferiría no tener que librar esta batalla, pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar", indicó.