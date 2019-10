Michael Robinson, un año de lucha contra el cáncer

Hace exactamente un año Michael Robinson recibía "las peores noticias", padecía cáncer. Un año después el presentador y exfutbolista ha querido compartir con sus seguidores de Twitter un emotivo mensaje.

"El día 30 de octubre del año pasado, me dieron las peores noticias. Tenia un cáncer incurable (de momento). He vivido un año lleno de emociones, he aprendido mucho de mi. En todo momento he sentido el apoyo de todos ustedes. Gracias ....estoy muy agradecido !!! [sic]".