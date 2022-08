Mercedes Milá, al quirófano tras romperse el húmero por esquivar un tábano

Mercedes Milá no gana para sustos estas vacaciones. Si el pasado viernes informaba, a través de su cuenta de Instagram, de que había sufrido un accidente en bicicleta en Francia y se había roto el húmero, en las últimas horas la presentadora de Movistar + daba cuenta de las últimas novedades sobre su estado de salud.

"Mi médico, Rafa González-Adrio, ha pedido a la clínica del Dr. Manchón que me ha haga un TAC hoy. No he dado crédito al resultado. En el hospital de Francia, cerca de donde me caí, me aseguraron que tenía una rotura limpia que no requería operación y ahora resulta que me destrocé la cabeza del húmero y es urgente que pase por quirófano", afirmaba la periodista en una story de Instagram .

Mercedes Milá explicaba que el dolor iba en aumento en los últimos días tras el incidente provocado por un insecto. Y es que la comunicadora se cayó tras intentar ahuyentar a un tábano.

"Un tábano me picó y para defenderme de él solté la mano derecha de la bici y me fui directa a una zarzamora que tenía maderas y muchas cosas dentro. Al caerme, noté que me rompía el hombro", explicaba hace unos días Milá, cuyas vacaciones se han visto truncadas por este accidente.