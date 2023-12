Melody anuncia emocionada que va a ser madre por primera vez

"Me llena de alegría contaros esta noticia". Con estas palabras anunciaba la cantante Melody, de 33 años, su embarazo. La joven andaluza va a ser madre por primera vez y publicó en redes sociales la noticia.

"Viene bebé a bordo. Estamos superfelices y me encanta poder compartirlo con vosotros. Ha sido un año lleno de muchas alegrías y esta la que más", escribía en la publicación en X.

"Viene bebé a bordo.

Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros!! Ha sido un año lleno de muchas alegrías y ésta la que más!

