Melissa Joan Hart: "Estoy vacunada y tengo covid"

La actriz Melissa Joan Hart, conocida por protagonizar la serie Sabrina, cosas de brujas, ha querido lanzar un mensaje de concienciación sobre el coronavirus en sus redes sociales.

"Estoy vacunada y tengo covid, esto no es bueno", anunció la intérprete en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram en el que pide a sus seguidores que sigan protegiéndose contra el virus tras recibir la inmunización. "Esto aún no ha terminado. Esperaba que así fuera, pero no es así, así que manteneos alerta y a salvo", apunta.

La actriz, que tiene síntomas como dificultad para respirar y siente pesadez sobre el pecho, explicó que uno de sus hijos también contrajo el virus y "reza para que los otros dos no lo tengan".

"Estoy enfadada, muy enfadada, porque tomamos precauciones y redujimos mucho nuestra exposición, pero nos relajamos. Creo que como país nos estamos volviendo perezosos. Estoy realmente cabreada porque mis hijos no tengan que llevar mascarillas en el colegio. Estoy bastante segura de que de ahí vino mi contagio", declaró.

Tras vivirlo en primera persona, Melissa Joan Hart pide a sus seguidores que sigan tomando medidas para evitar un posible contagio. "Os estoy pidiendo que lo hagáis mejor. Proteged a vuestras familias, proteged a vuestros hijos", apunta.

Junto al vídeo, la actriz compartió un texto en el que explica que "simplemente" quiere "compartir" su experiencia. "No publico esto para posicionarme políticamente o dar pena. No quiero dar lugar a debate, solo expresar cómo me siento".