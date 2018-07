Brays Efe: "Me gustaría escribir para mí, hacerme un Lena Dunham"

¿Cuánto hay de Brays en Paquita?

Esta pregunta me la hacen mucho. Yo siempre digo lo mismo: Paquita es un personaje tan excéntrico o caricaturesco -podría serlo, todavía más- que en realidad yo creo que hay que darle mucha verdad, mucha naturalidad. Trato de que lo máximo posible que pueda esté lo mío en ella. Lo que pasa es que también hay esta concepción de que para ser un buen actor no te tienes que parecer nada a tu personaje. Creo que no, que también es un buen trabajo tratar de darle al personaje todas las cualidades que hay en mí. Aunque ella sea una mujer de 50 años y yo sea un chico de 29, pues en realidad las emociones son las mismas. Me emociono de la misma forma, me hace reír lo mismo... Al final del camino todos queremos lo mismo.

¿Qué ha supuesto para usted esta serie y conocer a los Javis?

A los Javis los conozco desde hace aproximadamente ocho o nueve años y nos hemos ido haciendo progresivamente cada vez más amigos, los mejores, y además ahora tenemos la oportunidad de trabajar juntos. Es una experiencia muy guay. Lo primero que hicimos fue escribir juntos un microteatro a seis manos, y dirigirlo a seis manos también, que fue la primera vez que trabajamos este grupo, Belén Cuesta, los Javis y yo. Esta serie para mí ha supuesto una súper oportunidad laboral. Me ha permitido hacer un personaje que, si me lo hubieran tenido que dar pensado en mi perfil, nadie me lo habría dado... Todas estas cosas no me hubieran sucedido, y además ha permitido, por la casualidad de que de repente lo ha visto tanta gente, que me conozcan en muchos sitios, y especialmente es una serie que ha gustado mucho a los periodistas, a la gente de la profesión, a los directores de cásting, y entre toda esta gente se ha conocido mi trabajo.

¿Qué pueden esperar los espectadores de la segunda temporada?

Es un pelín más oscura. Sigue siendo una comedia, pero a Paquita la vamos a ver en situaciones más incómodas, más patéticas y en momentos más tristes que en la anterior. Y fíjate que en la anterior ya pensábamos que tocaba fondo, pero no, en esta va a tocar más fondo.

Usted estudió Comunicación Audiovisual y llegó a la interpretación casi por casualidad. ¿Trabaja en algún proyecto para escribir o dirigir sus propias historias?

La verdad es que sí, que yo nunca imaginé ser actor. Luego, cuando lo pienso, tampoco es tan descabellado porque yo había hecho teatro en el instituto. Había hecho cameos en alguna cosa o en algún anuncio, pero nunca había pensado que iba a terminar trabajando de eso; entre otras cosas porque en realidad, si yo lo pensaba, nunca había visto a nadie en una película que se pareciera a mí. Yo había aprendido que para escribir historias, aunque las cosas que me inspiraran me pasaran a mí, las protagonistas tenían que ser chicas. No sé por qué, este mecanismo pasa mucho. Y ahora creo que estoy mucho más preparado para escribir para mí, para gente como yo al menos. Sí que me gustaría retomar eso, y escribir y dirigir algo que protagonizara. Hacerme un Lena Dunham o un Woody Allen, no lo sé. Sí que tengo algún proyecto en el que estoy trabajando, la verdad, pero sin mucha presión; poco a poco.

Aunque la Galipedia dice que nació en Las Palmas de Gran Canaria, sabemos que se crió en la granja de su abuela en Vilariño, en Nigrán. ¿Le ha prestado a Paquita ese bagaje de crecer en el medio rural?

Efectivamente, nací en las Palmas, aunque viví muy poco tiempo allí; me mudé después a Vilariño, donde viví en la granja de mi abuela, que era una finca muy grande donde había varias casas. Viví entre animales, sí, pero después me mudé a La Rioja con mi familia, y este es uno de los bagajes que le quisimos dar a Paquita, que ella de repente es riojana, porque también cuando había que rodar de dónde era ella, era mejor buscar un sitio sin acento, porque no nos íbamos a mover mucho de Madrid, y entonces Paquita es de un pueblo riojano. Al principio me dijeron: "¿Y si la hacemos de Calahorra?", pero dije: "Calahorra es más ciudad", y ellos querían que tuviera ese punto como pueblo, en el que pudiera haber animales. Entonces es una mezcla de mis orígenes, del gallego y del riojano. ¿Le he prestado a Paquita el bagaje de crecer en el medio rural? Sí, pero fíjate que entre los dos hay una gran diferencia, y es que yo lo recuerdo con mucho cariño y Paquita, aunque también tiene un poco ese punto y le trae un cariño, reniega un poco de eso, y es como más de ciudad. Paquita a lo mejor el pueblo lo visitaría menos de lo que me gustaría visitarlo a mí.

¿Cómo eran aquellos veranos infantiles en Vilariño?

La verdad es que los veranos en el campo son increíbles. Imagínate para un niño un verano entero cerca de la playa, porque Vilariño está muy cerca de la playa, de Praia América, y después cerca del río, del bosque, del monte, de los campos... pues tengo muchos recuerdos asociados a eso: a ir al río, a las romerías estas de pueblo en las que todo el mundo se va con tractores a plantar las patatas, el maíz, a hacer hogueras. Parezco alguien del neandertal, pero no (risas). Todo lo contrario, de hecho. Vivir en contacto con los animales es muy guay, la verdad.

¿Ha trabajado alguna vez en Galicia y/o en gallego? ¿Le gustaría?

Lo que pasa es que yo me mudé de Galicia a La Rioja en segundo de la Eso, entonces ahí todavía no había formado un futuro laboral. Entonces sí que es verdad que el gallego no lo practico, porque tampoco he vuelto mucho por Galicia. A lo mejor volvía algunas Navidades. Me gustaría visitar el Luar, además ahora sé que está Land Rober. Me encantaría trabajar en gallego, lo que pasa es que lo tengo un poco oxidado, tendría que repasarlo, pero un idioma nunca se olvida. He dado clases en gallego toda mi vida.