'Masterchef Celebrity': sin expulsado pero con la continuidad de Forqué en el aire

Verónica Forqué es, sin duda, la gran estrella de Masterchef Celebrity 6. Ningún otro concursante de las ediciones previas fue capaz de desesperar tanto a sus compañeros de fogones como la actriz que dio vida a Kika en la película de Pedro Almodóvar.

A ella le da igual lo que le digan porque solo quiere comer JAJAJA #MCCelebrity pic.twitter.com/rIsdoBghqh — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

Las pruebas de exteriores se convierten en un auténtico infierno para los concursantes que tienen la desgracia que compartir reto con ella. La semana pasada Carmina Barrios no pudo reprimir las lágrimas y, esta, Forqué logró sacar de sus casillas a Belén López, Miki Nadal y Juanma Castaño con su obsesión por probar las preparaciones y sus vaivenes sin sentido por la cocina, ora robando de la nevera el granizado de sake de pepino, ora poniéndose a cascar huevos sin que nadie se lo pidiese.

Carmina se acerca a cuidar y consolar a Belén #MCCelebrity pic.twitter.com/eW2BiR5CNZ — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

Pero la continuidad de Verónica Forqué, que cuenta en sus travesuras con la convivencia de los chefs, está en entredicho.

Tras una primera prueba en el que los aspirantes contaron con la visita de su familiares y de una segunda, en Tenerife, en la que tuvieron que elaborar por equipos sendos menús de Martín Berasategui y Ricardo Sanz, la actriz no compareció en el reto que dilucidaría quién era el expulsado en este programa. "No me encuentro bien, estoy agotada, he luchado 10 semanas. Ha sido de las experiencias mejores de mi vida, qué bien lo estoy pasando, pero no puedo, el cuerpo no puede. Volveré cuando esté buena", indicaba en un audio enviado a Pepe Rodríguez. Algunos concursantes, como Juanma Castaño, mostraron su alivio por la ausencia de Forqué... hasta que se dieron cuento de que con su falta aumentaban sus posibilidades de dejar el concurso.

¿Cómo es de grande el corazón de mi Carmina Barrios? ¿Y cómo de pura es su alma? https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/wNk0YvAZOh — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

Como en la prueba de exteriores Carmina Barrios y David Bustamante se habían convertido, con todo merecimiento, en los primeros semifinalistas de esta edición, la última contienda debería determinar si Belén López, Miki Nadal o Juanma Castaño terminaban con su participación en Masterchef Celebrity. La actriz sevillana fue la primera en librarse de la guitollina con un ramen que hizo las delicias de los chefs, frente a otro del comentarista deportivo que dejó bastante que desear.

El duelo final enfrentó, con otro ramen de por medio, a Juanma Castaño con Miki Nadal. Uno de los dos debería dejar el programa... pero los chefs, en una decisión salomónica, decidieron que los dos pasasen a semifinales. La duda reside ahora en si Verónica Forqué regresará para el próximo programa, aunque en las imágenes adelantadas de la próxima entrega no se podía ver en ningún momento a la intérprete madrileña, cuyas excentricidades hacen pensar por momentos al espectador si estará contratada por los creadores del concurso para desequilibrar a sus rivales, como si de una prueba más se tratase.