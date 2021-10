Martiño Rivas desvela que Concha Velasco y Benzema se conocen de jugar al póker

Martiño Rivas ha causado furor después de desvelarse que será la portada de la revista Men's health en el número del mes de noviembre. Además de mostrarse en plena forma, el actor gallego ha sorprendido con unas declaraciones realizadas a la publicación durante un evento en Instragram: "Quiero jugar al póker con Concha Velasco y Benzema".

La conversación surgió después de que Rivas confesara que "muchas mujeres" no le respondían los mensajes en los últimos tiempos. Cuando desde la revista le preguntaron por Concha Velasco, con la que compartió escenario, el gallego aseguró que es de las que "tampoco" le responde. "Yo le escribo porque quiero jugar a póker con ella. Para organizar timbas con ella y Benzema, y no me han contestado ninguno de los dos".

El redactor de Men's health, sorprendido por tal unión de personajes, le preguntó a Martiño Rivas si conocía al futbolista del Real Madrid. "Yo no le conozco, pero Concha sí. Me han comentado que se conocen de jugar al póker", revela Rivas.