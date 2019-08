Martín Tena, el creador de contenido gallego que se ha vuelto viral

El mundo de las redes sociales ha inundado por completo el territorio gallego. Los jóvenes lo saben bien: cada día son más los que obtienen ingresos de la Red, muchos de ellos siendo reconocidos en todo el país e incluso fuera. Hablamos de trabajos como la creación de contenido en plataformas como YouTube o Instagram, que puede realizarse para un perfil personal -los popularmente conocidos como influencers- o para una empresa u organización ajena -el oficio del community management, una de las profesiones con mayor futuro-.

Martín Tena es de Vigo y tiene un canal de YouTube que ronda los 400.000 suscriptores. En una entrevista concedida a Grupo El Progreso admitía que siempre le había hecho ilusión el hecho de tener su propio canal, pero nunca supo "cómo empezarlo". Hace tres años tuvo la ocasión de estudiar durante un año en Estados Unidos, y decidió comenzar a subir vídeos de su rutina en el extranjero y de todos sus viajes, entre los que se encuentran destinos como Nueva York, Chicago o Los Ángeles. Fue en esta última ciudad en la que -concretamente en junio de 2017, al final de su año académico- experimentó una subida de audiencia en su contenido. "Durante todo el año había conseguido mil suscriptores, y unas horas después de llegar a California vi que había llegado a cinco mil. Además, uno de mis vídeos -en el que explicaba cómo era mi día a día en Estados Unidos en una jornada normal de instituto- comenzó a viralizarse, y hoy en día tiene más de 6,7 millones de visitas".

En total, los clips de Martín acumulan cerca de 18 millones de visitas

A pesar del gran alcance de sus vídeos, Martín siempre ha tenido claro que, para él, esto es un hobby. "Yo creo que en tiempos futuros seguiré con el canal, pero subiendo solamente mis viajes y lo que me haga ilusión para generar recuerdos, sin publicar siempre un vídeo cada semana. La realidad es que desde que volví de EE.UU me cuesta mucho decidir qué tipo de contenido subir, y estoy 'intentando sobrevivir', pero no tengo tantas ideas". Aún así, no descarta enfocar su carrera profesional hacia su propia persona. "También seguiré publicando mi vida más personal en alguna red social como Instagram. A día de hoy, mis instastories tienen incluso más visualizaciones que mis vídeos en YouTube".

"Mucha gente tiene idealizado el hecho de 'vivir de las redes sociales', pero es muy complicado"

Otro punto importante para el joven es que "mucha gente tiene idealizado el hecho de 'vivir de las redes sociales', y la realidad es que es muy complicado. Al menos yo, con un alcance de medio millón de personas entre todas ellas no vivo de esto, ni muchísimo menos. Para ello tienes que contar con millones de seguidores e intentar expandir tu imagen creando marcas o productos alrededor de tu persona. De todos modos, siempre es una fuente de ingresos y eso está bien", sostiene. Por otro lado, recalca que el proceso de grabar y editar correctamente un vídeo "no es ninguna broma" y lleva un gran número de horas.

"Disfruto mucho con este mundo, y de hecho estoy estudiando una carrera en Madrid muy relacionada con él -Comunicación Digital y Publicidad y Relaciones Públicas en inglés-", afirma. Por ello, tampoco descarta verse trabajando en el departamento de digital de alguna empresa que le guste y "viajando mucho". "Ya que es muy difícil vivir de subir vídeos de viajes al menos me gustaría tener un trabajo que implicase viajar. Creo que, de hecho, una de las razones por las que me gustan tanto las redes es porque me abren las puertas a conocer gente y mundo", asegura.

Su "¡Buenos días, mundo!" ha alcanzado -casi en su literalidad- a todo el mundo, pero este joven gallego posee todavía más aspiraciones en la vida: formarse y competir entre una de las generaciones mejor formadas de la Historia.