Marta Riesco confirma su relación con Antonio David: "No vamos a negar la evidencia"

Tras varias semanas de rumores sobre una posible relación entre la periodista Marta Riesco y el colaborador televisivo Antonio David, la reportera ha hecho oficial el romance.

El anuncio se ha realizado En el programa de Ana Rosa a través de Antonio Rossi. Riesco habría asegura que "no vamos a negar la evidencia, estamos juntos". A lo que Rossi ha añadido que "ella es una mujer soltera y él un señor separado, a partir de ahí no me ha ahondado más en la historia".

Ha continuado aseguran que "cuando Antonio David está en Madrid, entiendo que se queda en su casa, no sé si todos los días o son unas noches sí y otras no". Ahora bien, "una persona no se va a convivir de la noche a la mañana".

Por último, Rossi ha asegurado que Riesco "está muy ilusionada y van a salir los dos para adelante frente a todo".

OLGA MORENO. En octubre de 2020, tras más de doce años casados y una hija en común, Antonio David y Olga Moreno pusieron fin a su relación después de atravesar una profunda crisis.

El documental de Rocío Carrasco, ex del colaborador televisivo, habría agravado el mal momento entre los dos amantes, debido a la presión mediática sufrida y la pésima imagen que se destiló de Antonio David —y por arrastre de Olga Moreno—.