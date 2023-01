Marta Pombo, en Ortigueira para celebrar su 31 cumpleaños

Marta Pombo, una de las tres hermanas influencer que reinan en las redes sociales, ha elegido una paradisíaca playa de Ortigueira, a treinta kilómetros de Viveiro, para celebrar su 31 cumpleaños —fue el pasado sábado— en compañía de su pareja, Luis Zamalloa, y su hija Matilda, de tan solo tres meses, y su perro Gaia.

La pareja encontró el refugio perfecto en un chalé alquilado a pie de mar en la playa de Mazorgán, en la parroquia de Céltigos, un lugar alejado de las miradas indiscretas, con todas las comodidades, unas vistas privilegiadas.

Al contrario que el año pasado cuando montó una fiesta por todo lo alto a la que asistieron desde Tamara Falcó a Dulceida, este año Marta optó por refugiarse en la costa norte gallega para celebrar un día tan especial.

"De verdad, todos los días, doy gracias, gracias por todo lo bueno que tengo, todo lo bueno que me rodea y todo lo bueno que me acompaña!", escribió la joven en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 700.000 seguidores.

"Lo tengo todo, con días mejores y días peores, pero en definitiva, todo lo que siempre he querido tener en mi vida! Y aunque la vida es un constante sube y baja, trato de vivir cada momento, bueno o malo, con agradecimiento porque al fin y al cabo es un día más y hoy, un año más", añadió con motivo de su aniversario.



El chalé donde se alojaron. EP

Marta Pombo aprovechó su estancia en el Ortegal para visitar los cercanos acantilados de O Picón, en la vecina parroquia de Loiba, donde se encuentra el llamado banco más bonito del mundo, hacer una barbacoa en el chalé —escenario en muchas ocasiones de famosas campañas publicitarias— o hasta O Vicedo, donde también fue vista paseando.

"Empiezo los 31 con el mejor regalo de la vida, mi Matiti, junto a mi @zamaluis y mi zorrito [en alusión a su perro]", declaró feliz desde su escondite gallego.

El chalé donde se alojaron. EP

Su prometido —se casarán el próximo 23 de octubre— no le ha ido a la zaga. Dirigiéndose "a la mujer de mi vida", destacó de Marta que "nunca" ha conocido a alguien con su "bondad" y su "felicidad". "Eso se desprende y se contagia! Soy un afortunado por tenerte a mi lado. Te quiero mucho Pompis!".

La pareja además colgó un vídeo, que reproduce ¡Hola!, en el que Marta Pombo confiesa que no come "nada del mar desde pequeña, nada, ni merluza". Su visita a Galicia ha supuesto todo un desafío, hasta el punto de que se atrevió a probar el pulpo —experiencia que a tenor de los gestos de desagrado que pone no le gustó nada— y la merluza, que vamos a suponer que es de Celeiro.

Marta Pombo sigue la estela de su hermana María, auténtica estrella instagramer con 2,9 millones de seguidores, que pasó el puente de diciembre en Ribadeo, con su marido Pablo Castellanos y su hijo Martín.

Ya eran uno más, pero la confirmación llegó este miércoles: "El amor se multiplica. Bebé número dos en el horno".