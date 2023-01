María Pombo anuncia que está embarazada de su segundo hijo

La influencer María Pombo ha anunciado en su cuenta de Instagram que está embarazada de su segundo hijo. Con el título de "el amor se multiplica, bebé número dos en el horno", ha subido un vídeo en el que se ve a su hijo Martín, de 2 años, dar a su padre, Pablo Castellano, el test con resultado positivo.

A pesar de las emociones y reacciones de los protagonistas del contenido, han sido muchos los usuarios de redes sociales que ya se esperaban la noticia. Hace meses, en una entrevista en La Resistencia, Pombo mostró el carrete de su móvil y la audiencia se percató de que de que existía la fotografía de un test de embarazo y otra de un selfie ante el espejo con cara de sorpresa.

La influencer no comunicó nada al respecto pese a la filtración, incluso aseguraba a Europa Press que "no voy a hablar, no tengo nada que decir. Cuando tenga algo que decir sabéis que contesto siempre".

A través de los stories de Instagram Pombo mostró su felicidad tras dar la noticia y agradeció los bonitos mensajes que le llegaron.